La China Suárez en el programa de Pergolini: “Estoy con ganas de vengarme”

Anoche, María Eugenia La China Suárez pasó por el living de Mario Pergolini y habló de todo un poco. Además, en un momento de la entrevista se unió su actual pareja, Mauro Icardi.

La China confesó abiertamente que es vengativa y sorprendió a Mario Pergolini y toda la audiencia con sus declaraciones sin pelos en la lengua.

Lea más: El caótico regreso de la China Suárez a la Argentina: polémicas, cancelaciones y descargos encendidos

En plena entrevista, Mario Pergolini le consultó si hay similitudes en la vida real con su personaje Letizia, del filme Hija del Fuego: la venganza de la bastarda, y la China Suárez respondió sin rodeos: “No, de hecho debería empezar a vengarme un poco más. Estoy con ganas de vengarme”.

Lea más: La China Suárez encendió las redes con un comunicado contra Vicuña: “El papá del año”

Y ante el asombro de Mario Pergolini, la actriz aclaró: “De nadie puntual”. Fue ahí que el conductor consultó a La China si es en realidad es vengativa y ella rápidamente respondió: “En la vida vida real, sí. Pero también hay un perfil que la gente conoce, que por ahí soy más callada, que estoy acostumbrada de decir: ‘No, de eso no voy a hablar’. En mi vida real soy bastante vengativa”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

María Eugenia Suárez además destacó: “Soy muy hiriente, no levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento. No arrepentida, pero me voy a la m..... Es decir, busco exactamente qué decir”.