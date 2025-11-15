Gente
15 de noviembre de 2025 - 10:57

La China Suárez en el programa de Pergolini: “Estoy con ganas de vengarme”

La China Suárez estuvo como invitada en el programa de Mario Pergolini y habló de todo un poco.
La China Suárez estuvo como invitada en el programa de Mario Pergolini y habló de todo un poco.Captura de la historia de Instagram de Otro Día Perdido

La mediática argentina María Eugenia Suárez estuvo como invitada en Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini. “En mi vida real soy bastante vengativa”, aseguró La China en el programa que va por Eltrece.

Por ABC Color

Anoche, María Eugenia La China Suárez pasó por el living de Mario Pergolini y habló de todo un poco. Además, en un momento de la entrevista se unió su actual pareja, Mauro Icardi.

La China confesó abiertamente que es vengativa y sorprendió a Mario Pergolini y toda la audiencia con sus declaraciones sin pelos en la lengua.

Mauro Icardi también se sumó al living de Mario Pergolini y se sentó al lado de La China Suárez. (Instagram/Eltrece)
Mauro Icardi también se sumó al living de Mario Pergolini y se sentó al lado de La China Suárez. (Instagram/Eltrece)

Lea más: El caótico regreso de la China Suárez a la Argentina: polémicas, cancelaciones y descargos encendidos

En plena entrevista, Mario Pergolini le consultó si hay similitudes en la vida real con su personaje Letizia, del filme Hija del Fuego: la venganza de la bastarda, y la China Suárez respondió sin rodeos: “No, de hecho debería empezar a vengarme un poco más. Estoy con ganas de vengarme”.

Lea más: La China Suárez encendió las redes con un comunicado contra Vicuña: “El papá del año”

"En mi vida real soy bastante vengativa”, aseguró La China Suárez. (Instagram/Eltrece)
"En mi vida real soy bastante vengativa”, aseguró La China Suárez. (Instagram/Eltrece)

Y ante el asombro de Mario Pergolini, la actriz aclaró: “De nadie puntual”. Fue ahí que el conductor consultó a La China si es en realidad es vengativa y ella rápidamente respondió: “En la vida vida real, sí. Pero también hay un perfil que la gente conoce, que por ahí soy más callada, que estoy acostumbrada de decir: ‘No, de eso no voy a hablar’. En mi vida real soy bastante vengativa”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

María Eugenia Suárez además destacó: “Soy muy hiriente, no levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento. No arrepentida, pero me voy a la m..... Es decir, busco exactamente qué decir”.