El papa León XIV se reunió con varias estrellas de Hollywood

El papa León XIV tuvo una audiencia muy especial con representantes del ámbito cinematográfico, en el Palacio Apostólico, en Ciudad del Vaticano. El encuentro entre las estrellas de Hollywood y el Santo Padre tuvo lugar el pasado sábado 15 de noviembre.

Lea más: Laura Pausini visitó al papa León XIV en el Vaticano

Su Santidad recibió feliz a una delegación de actores, actrices y directores del séptimo arte. Dicen que, entre otras cosas, León XIV pidió a sus visitantes defender “el valor social” del cine.

Lea más: ¡Al Pacino se reunió con el papa León XIV!

Actores de la talla de Cate Blanchett, Spike Lee, Mónica Belluci y Viggo Mortensen formaron parte de la delegación que visitó al papa León XIV en el Vaticano.

El papa León XIV recibió regalos muy especiales de parte de Spike Lee y Cate Blanchett. El director de cine le obsequió la camiseta del equipo de básquetbol de los New York Knicks con el número 14. Por su parte, la actriz australiana le entregó una pulsera solidaria por los refugiados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy