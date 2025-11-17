Gente
17 de noviembre de 2025 - 10:01

El papa León XIV se reunió con varias estrellas de Hollywood

El papa León XIV saludando a la actriz y productora australiana Cate Blanchett durante una audiencia especial con representantes del mundo del cine. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA)
El papa León XIV saludando a la actriz y productora australiana Cate Blanchett durante una audiencia especial con representantes del mundo del cine. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA) VATICAN MEDIA HANDOUT

El papa León XIV recibió en el Vaticano a varias estrellas de Hollywood. Entre las figuras destacadas del séptimo arte que mantuvieron una audiencia con el Sumo Pontífice estuvieron Cate Blanchett y Spike Lee, quienes le llevaron obsequios especiales.

Por ABC Color

El papa León XIV tuvo una audiencia muy especial con representantes del ámbito cinematográfico, en el Palacio Apostólico, en Ciudad del Vaticano. El encuentro entre las estrellas de Hollywood y el Santo Padre tuvo lugar el pasado sábado 15 de noviembre.

El papa León XIV saludando a Mónica Bellucci en el Vaticano. (Mario Tomassetti / VATICAN MEDIA / AFP)
El papa León XIV saludando a Mónica Bellucci en el Vaticano. (Mario Tomassetti / VATICAN MEDIA / AFP)

Lea más: Laura Pausini visitó al papa León XIV en el Vaticano

Su Santidad recibió feliz a una delegación de actores, actrices y directores del séptimo arte. Dicen que, entre otras cosas, León XIV pidió a sus visitantes defender “el valor social” del cine.

León XIV recibiendo una camiseta de los New York Knicks de manos del director Spike Lee. (Handout / VATICAN MEDIA / AFP)
León XIV recibiendo una camiseta de los New York Knicks de manos del director Spike Lee. (Handout / VATICAN MEDIA / AFP)

Lea más: ¡Al Pacino se reunió con el papa León XIV!

Actores de la talla de Cate Blanchett, Spike Lee, Mónica Belluci y Viggo Mortensen formaron parte de la delegación que visitó al papa León XIV en el Vaticano.

El papa León XIV denunció "la preocupante erosión" de las salas de cine y urgió a las instituciones a defender su "valor social", durante una audiencia en el Vaticano con estrellas como Cate Blanchett, Viggo Mortensen y Spike Lee. (EFE/Dicasterio para la Comunicación del Vaticano)
El papa León XIV denunció "la preocupante erosión" de las salas de cine y urgió a las instituciones a defender su "valor social", durante una audiencia en el Vaticano con estrellas como Cate Blanchett, Viggo Mortensen y Spike Lee. (EFE/Dicasterio para la Comunicación del Vaticano)

El papa León XIV recibió regalos muy especiales de parte de Spike Lee y Cate Blanchett. El director de cine le obsequió la camiseta del equipo de básquetbol de los New York Knicks con el número 14. Por su parte, la actriz australiana le entregó una pulsera solidaria por los refugiados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El actor Sergio Castellitto saludando al papa León XIV en el Vaticano. (Handout / VATICAN MEDIA / AFP)
El actor Sergio Castellitto saludando al papa León XIV en el Vaticano. (Handout / VATICAN MEDIA / AFP)