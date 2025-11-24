Miss Costa de Marfil renuncia a su título continental tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025

Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, quedó como cuarta finalista en la edición número 74 del certamen Miss Universo que se desarrolló en Tailandia y cuya gran gala final fue el pasado 21 de noviembre.

Lea más: ¿Quién es Fátima Bosch? La mexicana que se coronó Miss Universo 2025 tras un polémico incidente

Entre las candidatas de 122 países, la Miss Costa de Martil Olivia Yacé quedó como finalista junto a las representantes de México, Venezuela, Tailandia y Filipinas. Y fue la mexicana Fátima Bosch quien se llevó la corona de Miss Universo 2025 a tierras charras.

Lea más: Yanina Gómez no superó el segundo corte en Miss Universo 2025, pero quedó en el Top 30

Hoy lunes, Olivia Yacé renunció a su título de Miss Universo África y Oceanía. Así lo anunció en su cuenta de Instagram, donde expresó en un comunicado: “Fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero, para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían”.

“Alejarme de este rol de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales”, destacó Olivia Yacé, quien además felicitó a la flamante Miss Universo 2025 Fátima Bosch y deseó pronta recuperación a Miss Jamaica Gabrielle Henry.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy