Así saludó Julio Enciso a su esposa cumpleañera: “Celebro tu vida con el corazón lleno de gratitud”

Melissa Cardona hoy cumple 21 años y su esposo Julio Enciso la saludó emocionado en las redes sociales. “Feliz cumpleaños mi amor, hoy celebro tu vida con el corazón lleno de gratitud porque Dios me regaló a la mujer más increíble del mundo”, comenzó escribiendo futbolista paraguayo en su cuenta de Instagram.

“Quiero que sepas que te amo con toda mi alma y que cada día a tu lado es una bendición enorme. Deseo que este nuevo año te traiga alegría, fuerza, sueños cumplidos y momentos que te hagan brillar como la reina que sos”, destacó el jugador del Racing de Estrasburgo junto a varias postales que tienen como protagonista a su amada esposa Melissa Cardona.

Julio Enciso: “Te amo infinito”

“Gracias por todo lo que haces por mí, por tu amor, por tu paciencia y por caminar conmigo, y siempre te voy a cuidar con todo lo que soy, te amo infinito mi esposa hermosa, mi chiquita“, finaliza el mensaje de cumpleaños que Julio Enciso dedicó a su esposa colombiana.

Y, por supuesto, fue la cumpleañera Melissa Cardona la primera en reaccionar a la publicación de Julio Enciso respondiendo: “Te amo mi rey, qué maravillosa es la vida a tu lado”.

