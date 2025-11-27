Nadia Ferreira, diosa guaraní en portada de la revista Elle Eslovenia

Nadia Ferreira no para de sorprendernos. Ahora, la modelo villarriqueña es la portada digital de la famosa revista Elle en su edición de Eslovenia. Nuestra compatriota luce como una verdadera diosa al mostrar las prendas de la última colección de la icónica diseñadora de moda Ágatha Ruiz de la Prada.

La virreina universal 2021 Nadia Ferreira posó para Elle Eslovenia en una producción fotográfica que tuvo como escenario el Santuario Patch of Heaven, en Homestead, Florida, EE.UU.

“¡Explosión de color y felicidad total en Elle Eslovenia. Qué emoción ver cómo mi universo cobra vida en este editorial", escribió la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada en su cuenta de Instagram, donde compartió las postales que tienen como protagonista a Nadia Ferreira.

“Así es como entiendo la moda: divertida, vibrante y sin miedo a brillar. ¡Viva el color, siempre! Me chifla el resultado", destacó Ágatha Ruiz de la Prada al compartir la portada digital de Elle Eslovenia con la bella Nadia Ferreira luciendo sus exclusivos y coloridos diseños.

