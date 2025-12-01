Gente
01 de diciembre de 2025 - 11:05

Johnny Depp, feliz al inaugurar su muestra artística en Japón

El actor estadounidense Johnny Depp se mostró feliz y emocionado en la inauguración de su exposición de arte titulada "A Bunch of Stuff" en Tokio. (GREG BAKER / AFP)
El actor estadounidense Johnny Depp se mostró feliz y emocionado en la inauguración de su exposición de arte titulada "A Bunch of Stuff" en Tokio. (GREG BAKER / AFP)094416+0000 GREG BAKER

El icónico actor estadounidense Johnny Depp deja ver su lado más creativo en la exposición denominada “A Bunch of Stuff” que fue habilitada en Tokio, Japón. Más de un centenar de obras conforman la muestra de arte.

Por ABC Color

El actor estadounidense Johnny Depp se mostró feliz y emocionado al mostrar su lado más artísitico con la inauguración de su exposición de arte “A Bunch of Stuff” en Tokio.

Johnny Depp habla frente a una de sus pinturas durante una entrevista después de una vista previa para los medios de su exposición de arte titulada "A Bunch of Stuff" en Tokio. (GREG BAKER / AFP)
Johnny Depp habla frente a una de sus pinturas durante una entrevista después de una vista previa para los medios de su exposición de arte titulada "A Bunch of Stuff" en Tokio. (GREG BAKER / AFP)

Lea más: Johnny Depp causa furor en Buenos Aires

Las obras de Johnny Depp que forman parte de la exposición “A Bunch of Stuff” incluyen pinturas, dibujos, retratos y objetos personales creados durante 30 años de trabajo por el famoso actor hollywoodense.

Lea más: Johnny Depp donó 65 mil dólares a un centro musical afectado por la DANA

Un visitante observa obras de Johnny Depp que forman parte de la exposición "A Bunch of Stuff" en Tokio, Japón. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)
Un visitante observa obras de Johnny Depp que forman parte de la exposición "A Bunch of Stuff" en Tokio, Japón. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Así, Johnny Depp abre su universo artístico en Tokio con una exposición íntima y muy creativa en NEWoMan, Takanawa, donde la muestra permanecerá abierta al pública hasta mayo de 2026.