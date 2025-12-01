Johnny Depp, feliz al inaugurar su muestra artística en Japón

El actor estadounidense Johnny Depp se mostró feliz y emocionado al mostrar su lado más artísitico con la inauguración de su exposición de arte “A Bunch of Stuff” en Tokio.
Las obras de Johnny Depp que forman parte de la exposición “A Bunch of Stuff” incluyen pinturas, dibujos, retratos y objetos personales creados durante 30 años de trabajo por el famoso actor hollywoodense.
Así, Johnny Depp abre su universo artístico en Tokio con una exposición íntima y muy creativa en NEWoMan, Takanawa, donde la muestra permanecerá abierta al pública hasta mayo de 2026.