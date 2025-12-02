Gente
Nadia Ferreira brilló como conductora de la gala Top 100 Latina Powerhouse de revista ¡Hola!

¡Preciosa! Nadia Ferreira en una postal captada por Abdala Oviedo.
Nuestra bella compatriota Nadia Ferreira anoche brilló como conductora de la gala Top 100 Latina Powerhouse de la emblemática revista ¡Hola! “Fue una noche maravillosa que llevaré siempre en el corazón”, expresó emocionada la villarriqueña.

“Ayer tuve el honor de conducir la gala Top 100 Latina Powerhouse 2025 de ¡Hola! USA, un evento verdaderamente inspirador que celebró el talento, la fuerza y el impacto de las mujeres latinas", escribió Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram junto a las postales captadas por el fotógrafo compatriota Abdala Oviedo.

Nadia Ferreira fue la conductora de la gala Latina Powerhouse. (Instagram/Nadia Ferreira)
“Me siento profundamente agradecida por haber sido nombrada una Latina Powerhouse. Fue una noche maravillosa que llevaré siempre en el corazón”, destacó la paraguaya Nadia Ferreira en la red social de la camarita, donde cosecha más de 3.600.000 seguidores.

Nadia Ferreira conversando con los periodistas presentes en la gala de revista ¡Hola! USA. (Instagram/Nadia Ferreira)
En tan importante ocasión, Nadia Ferreira lució un traje creado por la diseñadora mexicana Alexia María, quien prepara vestidos para Paris Hilton, Ariana Grande y América Ferrera, entre otras famosas.

Nadia Ferreira lució espléndida con su vestido creado por la diseñadora Alexia María. (Instagram/Nadia Ferreira)
