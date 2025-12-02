Nadia Ferreira brilló como conductora de la gala Top 100 Latina Powerhouse de revista ¡Hola!

“Ayer tuve el honor de conducir la gala Top 100 Latina Powerhouse 2025 de ¡Hola! USA, un evento verdaderamente inspirador que celebró el talento, la fuerza y el impacto de las mujeres latinas", escribió Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram junto a las postales captadas por el fotógrafo compatriota Abdala Oviedo.

Lea más: Nadia Ferreira será presentadora de la gala de revista ¡Hola! en Miami

“Me siento profundamente agradecida por haber sido nombrada una Latina Powerhouse. Fue una noche maravillosa que llevaré siempre en el corazón”, destacó la paraguaya Nadia Ferreira en la red social de la camarita, donde cosecha más de 3.600.000 seguidores.

Lea más: De Shakira a Nadia Ferreira, Lele Pons presumió a las tías famosas de su hija

En tan importante ocasión, Nadia Ferreira lució un traje creado por la diseñadora mexicana Alexia María, quien prepara vestidos para Paris Hilton, Ariana Grande y América Ferrera, entre otras famosas.