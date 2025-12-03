Mario Cimarro está “con el corazón hecho pedazos”, falleció su madre

“Con el corazón hecho pedazos les comparto... Han sido varias semanas de apoyar a mamá. He buscado mil maneras, para detenerme, para poder escribir... Desde el lunes ya no está con nosotros. Se fue bien acompañada, con el cariño de sus hijos y con la bendición de su sacerdote”, comenzó contando muy triste Mario Cimarro en su cuenta de Instagram tras la partida de su madre, doña María Paz.

“He decidido honrarla con alegría, la alegría y el optimismo que siempre transmitió a todo el que la conoció. Luchó como una campeona contra el Alzheimer. La vamos a extrañar mucho, la vamos recordar siempre”, expresó el actor que da vida a Juan Reyes en Pasión de Gavilanes.

“María Paz, la maestra de muchas generaciones, la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir con la misma edad que hoy tiene mi propio retoño, 3 añitos. Que me crío y educó para enfrentar la vida y sus desafíos con calma‚ serenidad y resiliencia", siguió escribiendo Mario Cimarro al recordar a su madre.

“Con esa sabiduría que ‘Paz’ nos va guiando a tomar el camino correcto y duradero. Ya la imagino bailando con Papá ,el abuelo Gildardo, la mujer de Antonio, y Mambito", escribió Mario Cimarro y agradeció el apoyo de sus fans en este doloroso momento de su vida: “Gracias por sus respetuosas muestras de cariño ante nuestro duelo”.

