¡Thalía y Tommy Mottola celebraron sus Bodas de Plata!

En diciembre de 2001, Ariadna Thalía Sodi y Tommy Mottola se juraron amor eterno ante el altar de la Catedral de San Patricio en Nueva York. El tiempo vuela y ayer la mediática pareja ya celebró sus Bodas de Plata.

“Escribiendo esto siento un impulso de controlar un llanto de felicidad que se agolpa en mi garganta. Hoy celebramos 25 años de casados, las famosas bodas de plata. Un cuarto de siglo de amor, de acompañarnos y alentarnos cada día, cada momento, cada capítulo de nuestras vidas”, comenzó escribiendo Thalía en su cuenta de Instagram.

Lea más: Thalía cumplió 54 y Tommy Mottola llenó de halagos a su “alma gemela eterna”

Luego, la enamorada esposa de Tommy Mottola continuó: “Veo estas fotos y estos vídeos y siento el frío de la noche neoyorquina, la emoción que no me cabía en el pecho, la impresión de ver a tanta gente hermosa que se juntó para desearnos nada más que bendiciones. ¡Veo a mi madre arreglándome el velo, nos veo saliendo de la catedral, felices! ¡Casi flotando en una nube de amor, de alegría, de sueños! Míranos ahora mi amor, amándonos igual o más que antes, procurándonos, cuidándonos, protegiéndonos"

Lea más: Thalía celebró feliz los 30 años de María la del barrio

“Eres el gran amor de mi vida. Te amo profundamente. ¡25 años casados! ¡Y juntos más, si contamos que nos conocimos en blind date en el 98!“, destacó emocionada la mexicana Thalía en sus redes sociales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y, por supuesto, Tommy Mottola no se quedó atrás y expresó en la red social de la camarita: “Feliz aniversario Thalía. Eres mi todo, mi todo... mi luz... Mi único y verdadero amor... ¡por siempre y para siempre!“.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Thalía y Tommy Mottola llevan casi tres décadas juntos y frutos del amor que se profesan son padres de Sabrina Sakae (18) y Matthew Alejandro (14).