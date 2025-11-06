Nadia Ferreira y Marc Anthony brillaron en la gala anual de Maestro Cares

La paraguaya Nadia Ferreira y su esposo Marc Anthony brillaron en la gala anual de la Fundación Maestro Cares, realizada anoche en el Cipriani Wall Street de Nueva York, Estados Unidos.
La gala del 2025 se denominó Changing Lives, Building Dreams y aunque Nadia Ferreira ya asistió en varias ocasiones a la gran velada de Maestro Cares, esta fue la primera vez que lo hizo en su nuevo rol como Embajadora Global de la fundación.
Lea más: Nadia Ferreira fue nombrada embajadora global de la Fundación Maestro Cares
Lea más: Nadia Ferreira inauguró centro para niños con cáncer: “Otro sueño hecho realidad”
Recordemos que a inicios de setiembre pasado Nadia Ferreira fue nombrada oficialmente Embajadora Global de la Fundación Maestro Cares.
La Fundación Maestro Cares tiene como misión mejorar la calidad de vida de los niños y con su obra ya llegó a nuestro país a través del Centro Integral de Bienestar para Niños con Cáncer.
