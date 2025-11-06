Gente
06 de noviembre de 2025 - 14:15

Nadia Ferreira y Marc Anthony brillaron en la gala anual de Maestro Cares

Nadia Ferreira junto a su esposo Marc Anthony y Eva Longoria en la 12ª Gala Anual Changing Lives, Building Dreams, Nueva York.
Nadia Ferreira junto a su esposo Marc Anthony y Eva Longoria en la 12ª Gala Anual Changing Lives, Building Dreams, Nueva York. Angel Colmenares

Nadia Ferreira y Marc Anthony llegaron muy elegantes a la Gala Anual Changing Lives, Building Dreams de la Fundación Maestro Cares en Nueva York. La parejita brilló en la alfombra roja.

Por ABC Color

La paraguaya Nadia Ferreira y su esposo Marc Anthony brillaron en la gala anual de la Fundación Maestro Cares, realizada anoche en el Cipriani Wall Street de Nueva York, Estados Unidos.

Así de elegantes asistieron Nadia Ferreira y Marc Anthony en la gala anual de la Fundación Maestro Cares. (Captura de la historia de Instagram de Nadia Ferreira)
La gala del 2025 se denominó Changing Lives, Building Dreams y aunque Nadia Ferreira ya asistió en varias ocasiones a la gran velada de Maestro Cares, esta fue la primera vez que lo hizo en su nuevo rol como Embajadora Global de la fundación.

El presidente y director ejecutivo de Fontainebleau Development, Jeffrey Soffer; su esposa Colleen Soffer, la actriz estadounidense Eva Longoria, Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, posaron juntos durante la 12ª Gala Anual Changing Lives, Building Dreams anoche, en Nueva York. (EFE/ Angel Colmenares)
Recordemos que a inicios de setiembre pasado Nadia Ferreira fue nombrada oficialmente Embajadora Global de la Fundación Maestro Cares.

La Fundación Maestro Cares tiene como misión mejorar la calidad de vida de los niños y con su obra ya llegó a nuestro país a través del Centro Integral de Bienestar para Niños con Cáncer.

