06 de diciembre de 2025 - 08:00

Sarah Paulson recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Sarah Paulson posando con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. NINA PROMMER

La actriz estadounidense Sarah Paulson descubrió su estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood en la categoría televisión. La también guionista y directora estuvo rodeada de sus familiares y amigos en la ceremonia. ¡Adelante!

Sarah Paulson recibió feliz su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California (EE.UU.). La actriz estadounidense fue homenajeada en la categoría televisión.

Amanda Peet, Holland Taylor, Sarah Paulson y Ryan Murphy en la ceremonia durante la cual Paulson recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (EFE/EPA/NINA PROMMER)

A sus 50 años, Sarah Paulson, actriz de cine, televisión y teatro, recibió la estrella 2829 en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y en tan importante ocasión en su carrera actoral estuvo acompañada de sus familiares y amigos más cercanos, como Amanda Peet, Holland Taylor y Ryan Murphy.

Sarah Paulson, feliz junto a su familia tras descubrir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (EFE/EPA/NINA PROMMER)

La actriz que da vida a Carrington Lane en “All’s Fair” se mostró emocionada al recibir su estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood.