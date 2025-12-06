Sarah Paulson recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Sarah Paulson recibió feliz su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California (EE.UU.). La actriz estadounidense fue homenajeada en la categoría televisión.

A sus 50 años, Sarah Paulson, actriz de cine, televisión y teatro, recibió la estrella 2829 en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y en tan importante ocasión en su carrera actoral estuvo acompañada de sus familiares y amigos más cercanos, como Amanda Peet, Holland Taylor y Ryan Murphy.

La actriz que da vida a Carrington Lane en “All’s Fair” se mostró emocionada al recibir su estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood.