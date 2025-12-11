Sara Allinquant organizó la ya tradicional White Party para despedir el año

“White Party 2025 by Sary. Una Noche para celebrar y agradecer por tantas bendiciones 2025″, expresó la empresaria Sara Allinquant en su cuenta de Instagram al compartir con sus seguidores ecos de la ya tradicional fiesta que cada año congrega a los amigos de la familia Allinquant.

Lea más: Sara Allinquant celebró su cumpleaños con una temática disco chic

“Gracias a cada una de las personas que hicieron de esta ‘Noche Blanca’ única, especial, mágica. Top & Glam. Una noche para agradecer a este año que va cumpliendo su ciclo, abriendo camino al nuevo que se llega con queridos amigos y personas muy especiales que suman” escribió la influencer Sara Allinquant en la red social de la camarita al tiempo de destacar: “Infinitas Gracias. Gracias Dios por tantas bendiciones”.

Lea más: Sara Allinquant fue nombrada Influencer Destacada en Cannes

La nueva edición de la White Party se realizó en los jardines de la residencia del matrimonio conformado por Sara Allinquant y Jacques Allinquant. Y, por supuesto, el dress code de la noche fue ir de impecable blanco.