Máxima de Holanda, anfitriona de lujo del banquete de Estado en honor al presidente de Finlandia

Los reyes Máxima y Guillermo Alejandro ofrecieron un elegante agasajo al presidente de Finlandia, Alexander Stubb y su esposa Suzanne Innes-Stubb en el Palacio Real de Ámsterdam, Países Bajos, ayer el 11 de diciembre.

El mandatario finlandés Alexander Stubb y su esposa Suzanne Innes-Stubb se encuentran en los Países Bajos en una visita de Estado de dos días.

Y fue la reina Máxima quien se llevó todos los flashes con su característica elegancia en la cena en honor a la pareja presidencial de Finlandia.

La esposa del rey Guillermo Alejandro se decantó por un look “Lady in red” para tan importante ocasión. Máxima de Holanda lució un distinguido maxivestido rojo con hombros al descubierto y mangas XL que llevaba la firma del diseñador Claes Iversen. Su outfit fue complementado con una tiara con la que se casó su suegra, Beatriz de Holanda.

