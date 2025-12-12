Gente
12 de diciembre de 2025 - 10:06

Máxima de Holanda, anfitriona de lujo del banquete de Estado en honor al presidente de Finlandia

El rey holandés Guillermo Alejandro, la reina Máxima, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su esposa Suzanne Innes-Stubb brindando en el banquete de estado en el Palacio Real de Ámsterdam. (EFE/EPA/REMKO DE WAAL)
Máxima de Holanda junto a su esposo, el rey Guillermo Alejandro, fueron los anfitriones de lujo del banquete de Estado en honor al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su esposa Suzanne Innes-Stubb. La reina holandesa se destacó por su elegancia con un look “Lady in red”. ¡Adelante!

Por ABC Color

Los reyes Máxima y Guillermo Alejandro ofrecieron un elegante agasajo al presidente de Finlandia, Alexander Stubb y su esposa Suzanne Innes-Stubb en el Palacio Real de Ámsterdam, Países Bajos, ayer el 11 de diciembre.

El rey holandés Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Amalia junto con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su esposa Suzanne Innes-Stubb, posan durante una foto oficial en el Palacio Real de Ámsterdam, Países Bajos. (EFE/EPA/REMKO DE WAAL)
El mandatario finlandés Alexander Stubb y su esposa Suzanne Innes-Stubb se encuentran en los Países Bajos en una visita de Estado de dos días.

Y fue la reina Máxima quien se llevó todos los flashes con su característica elegancia en la cena en honor a la pareja presidencial de Finlandia.

El rey Guillermo Alejandro pronunciando un discurso. Vemos muy sonrientes a la reina Máxima y al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en el Palacio Real de Ámsterdam. (EFE/EPA/REMKO DE WAAL)
La esposa del rey Guillermo Alejandro se decantó por un look “Lady in red” para tan importante ocasión. Máxima de Holanda lució un distinguido maxivestido rojo con hombros al descubierto y mangas XL que llevaba la firma del diseñador Claes Iversen. Su outfit fue complementado con una tiara con la que se casó su suegra, Beatriz de Holanda.

