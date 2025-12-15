Gente
15 de diciembre de 2025 - 10:42

Jennifer López celebró la vida de su mamá: “¡80 años de juventud!"

Jennifer López junto a su madre cumpleañera.
Jennifer López junto a su madre Guadalupe Rodríguez.Instagram/Jennifer López

La cantante y actriz Jennifer López celebró por todo lo alto la vida de su madre, doña Guadalupe Rodríguez. La fiesta fue en Las Vegas y J Lo escribió un emotivo mensaje dirigido a su mamá en las redes. ¡Pasá y leé!

Por ABC Color

“Feliz cumpleaños mami. ¡80 años de juventud! Eres el corazón de nuestra familia, mi mayor maestro, y mi ejemplo para siempre de fortaleza, gracia y amor incondicional", comenzó escribiendo Jennifer López en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus 246 millones de seguidores postales de la fiesta en honor a doña Guadalupe Rodríguez en el exclusivo Bellagio Hotel de Las Vegas, Nevada.

Doña Guadalupe Rodríguez junto a su torta de cumpleaños número 80. (Instagram/Jennifer López)
Doña Guadalupe Rodríguez junto a su torta de cumpleaños número 80. (Instagram/Jennifer López)

“Todo lo que soy es gracias a ti... tus sacrificios, tu fe, tu humor, y la forma en que amas tan profundamente. Gracias por creer siempre en mí, sostenerme y recordarme quién soy. Soy tan bendecida de ser tu hija y te amo más allá de las palabras”, continuó expresando J Lo en las redes.

Guadalupe Rodríguez rodeada de sus nietos, entre ellos Emme y Max, hijos de J Lo y Marc Anthony. (Instagram/Jennifer López)
Guadalupe Rodríguez rodeada de sus nietos, entre ellos Emme y Max, hijos de J Lo y Marc Anthony. (Instagram/Jennifer López)

Y para terminar su emotivo mensaje, Jennifer López destacó: “Por 80 años de belleza, resistencia y amor y por muchos, muchos más momentos juntos. Me hizo tan feliz que todos pudiéramos celebrarlo juntos y en tu lugar favorito de la tierra. ¡Las Vegas! ¡Feliz cumpleaños mamá!“.