Jennifer López celebró la vida de su mamá: “¡80 años de juventud!"

“Feliz cumpleaños mami. ¡80 años de juventud! Eres el corazón de nuestra familia, mi mayor maestro, y mi ejemplo para siempre de fortaleza, gracia y amor incondicional", comenzó escribiendo Jennifer López en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus 246 millones de seguidores postales de la fiesta en honor a doña Guadalupe Rodríguez en el exclusivo Bellagio Hotel de Las Vegas, Nevada.

“Todo lo que soy es gracias a ti... tus sacrificios, tu fe, tu humor, y la forma en que amas tan profundamente. Gracias por creer siempre en mí, sostenerme y recordarme quién soy. Soy tan bendecida de ser tu hija y te amo más allá de las palabras”, continuó expresando J Lo en las redes.

Y para terminar su emotivo mensaje, Jennifer López destacó: “Por 80 años de belleza, resistencia y amor y por muchos, muchos más momentos juntos. Me hizo tan feliz que todos pudiéramos celebrarlo juntos y en tu lugar favorito de la tierra. ¡Las Vegas! ¡Feliz cumpleaños mamá!“.