Sutton Foster y Hugh Jackman, cada día más enamorados

Sutton Foster y Hugh Jackman derrocharon amor en el estreno de “Song Sung Blue” en Nueva York. La cita fue en el Teatro AMC Lincoln Square hasta donde la parejita llegó muy elegante y feliz.

La actriz, cantante y bailarina Sutton Foster y el famoso actor Hugh Jackman viven un romance desde hace más de un año.

Lea más: Hugh Jackman y Sutton Foster debutan como pareja en una red carpet

Los tortolitos Hugh Jackman y Sutton Foster hicieron su primera aparición pública en una red carpet en octubre pasado y hace unos días volvieron a mostrarse enamoradísimos en la premier de “Song Sung Blue” en La Gran Manzana.

Lea más: Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness, ¡separados!

Hugh Jackman se había separado de Deborra-Lee Furness en setiembre de 2023 luego de 27 años de matrimonio y dos hijos en común. Ahora, el icónico actor se muestra feliz de la vida con su nuevo amor Sutton Foster.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy