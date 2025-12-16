De Lily Collins a Ashley Park, te mostramos las fotos de las estrellas en la premier de “Emily en París”

El preestreno de la quinta temporada de “Emily en París” tuvo lugar en el icónico Grand Rex de París. Y hasta ahí llegaron los protagonistas de la serie luciendo sus mejores galas.

La actriz Lily Collins se destacó con un vestido negro que llevaba la firma de Armani y le dejaba aún más diosa. Por su parte, Ashley Park llegó al preestreno de “Emily en París” como una verdadera “Lady in red”, enfundada en un distinguido traje rojo.

Lea más: Quinta temporada de “Emily en París” se estrenará en Netflix en diciembre

Philippine Leroy-Beaulieu y Frederique Bel también pasaron espléndidas por la alfombra roja parisina y se llevaron todos los flashes en la premier de la quinta temporada de la serie de Neflix que se estrenará este 18 de diciembre.

Lea más: Lily Collins está en Venecia rodando Emily en París

Tampoco faltaron a la exclusiva premier de la quinta temporada de “Emily en París” el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, los actores Lucien Laviscount, Lucas Bravo, William Abadie y Samuel Arnold, así como el director Darren Star.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy