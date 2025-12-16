Gente
16 de diciembre de 2025 - 09:30

De Lily Collins a Ashley Park, te mostramos las fotos de las estrellas en la premier de “Emily en París”

¡Diosa! Lily Collins posa durante el preestreno de la quinta temporada de la serie "Emily en París", en el Grand Rex de París. (Blanca CRUZ / AFP)
En pocas horas se estrenará la quinta temporada de la exitosa serie “Emily en París”, pero antes tuvo lugar una premier de gala con la presencia de sus protagonistas. Lily Collins, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu lucieron espléndidas en el Grand Rex de la capital francesa.

El preestreno de la quinta temporada de “Emily en París” tuvo lugar en el icónico Grand Rex de París. Y hasta ahí llegaron los protagonistas de la serie luciendo sus mejores galas.

La actriz estadounidense Ashley Park en la red carpet del preestreno de la quinta temporada de la serie "Emily en París", en el Grand Rex de París. (Blanca CRUZ / AFP)
La actriz Lily Collins se destacó con un vestido negro que llevaba la firma de Armani y le dejaba aún más diosa. Por su parte, Ashley Park llegó al preestreno de “Emily en París” como una verdadera “Lady in red”, enfundada en un distinguido traje rojo.

La actriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu llegó así de sensual a la premier de "Emily in Paris". (Blanca CRUZ / AFP)
Lea más: Quinta temporada de “Emily en París” se estrenará en Netflix en diciembre

Frederique Bel posando a su llegada al pre estreno de "Emily in Paris". (Blanca CRUZ / AFP)
Philippine Leroy-Beaulieu y Frederique Bel también pasaron espléndidas por la alfombra roja parisina y se llevaron todos los flashes en la premier de la quinta temporada de la serie de Neflix que se estrenará este 18 de diciembre.

Miss Francia 2022 Diane Leyre y Miss Francia 2014 Flora Coquerel posan durante el preestreno de la quinta temporada de la serie "Emily en París". (Blanca CRUZ / AFP)
Lea más: Lily Collins está en Venecia rodando Emily en París

El director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, se toma una selfie con la actriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu, el actor británico Lucien Laviscount, el actor francés Lucas Bravo, la actriz estadounidense Lily Collins, el actor francés Bruno Gouery, el actor francés Samuel Arnold, la actriz estadounidense Ashley Park, el director, productor y guionista estadounidense Darren Star y el actor francés William Abadie durante el preestreno de la quinta temporada de la serie de televisión "Emily en París", en el Grand Rex, en París. (Blanca CRUZ / AFP)
Tampoco faltaron a la exclusiva premier de la quinta temporada de “Emily en París” el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, los actores Lucien Laviscount, Lucas Bravo, William Abadie y Samuel Arnold, así como el director Darren Star.

