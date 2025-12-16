Valeria Mazza, feliz porque su hija Taína terminó la secundaria

Taína Gravier Mazza, hija de la famosa modelo argentina Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier, egresó de la secundaria y sus padres se mostraron muy emocionados y felices al ver a su única niña crecer tan rápido.

“¡Felicitaciones Tai! Se egresó Taína y nos egresamos nosotros también. Cerramos una etapa muy linda, llena de aprendizajes y momentos compartidos, y empezamos otra nueva con mucha ilusión", expresó mamá Valeria Mazza en su cuenta de Instagram.

“Tai, estamos inmensamente orgullosos de vos. Nunca dejes de soñar y de perseguir tus sueños”, destacó Valeria Mazza junto a las postales donde se ve a la egresada con sus padres, uno de sus tres hermanos y su abuela materna.

Taína es la menor de cuatro hermanos, pues Valeria Mazza y Alejandro Gravier también son padres de Balthazar, Tiziano y Benicio, los tres varones que custodian a la bella hermana menor.

