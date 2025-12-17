Camila de Inglaterra decoró el árbol de Navidad de Clarence House con la ayuda de varios niños

La reina Camila de Inglaterra abrió las puertas de su hogar a los niños de las organizaciones benéficas Helen & Douglas House y Roald Dahl’s Marvellous Children’s Charity. Los pequeños ayudaron a la soberana inglesa a armar el árbol de Navidad y además compartieron divertidos momentos paseando en trineos y jugando con Papá Noel.

Camila recibió feliz a los niños, como cada año en esta época navideña, en Clarence House en Londres. La cita de los peques con la reina para decorar su hogar ya es una tradición que se repite año tras año.

La esposa del rey Carlos III además entregó obsequios a sus pequeños visitantes y les ofreció una rica merienda navideña.

"¡Navidad en Clarence House! La Reina ha continuado su tradición anual con los niños apoyados por Helen & Douglas House y Roald Dahl Charity dándoles la bienvenida para una fiesta especial de té de Navidad y decoración de árboles en Clarence House”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la familia real británica, donde además se destaca: “La tradición festiva ya está en su año número 20 y reúne a las familias para un día verdaderamente memorable”.

