Gente
17 de diciembre de 2025 - 11:16

Camila de Inglaterra decoró el árbol de Navidad de Clarence House con la ayuda de varios niños

La reina Camila junto a los niños Iván y Fátima, acompañados de Papá Noel en los jardines de Clarence House. (Aaron Chown / POOL / AFP)
La reina Camila de Inglaterra recibió en la residencia Clarence House a niños que la ayudaron a armar el tradicional árbol de Navidad. Los peques fueron recibidos por Papá Noel y vivieron momentos mágicos con la esposa del rey Carlos III.

Por ABC Color

La reina Camila de Inglaterra abrió las puertas de su hogar a los niños de las organizaciones benéficas Helen & Douglas House y Roald Dahl’s Marvellous Children’s Charity. Los pequeños ayudaron a la soberana inglesa a armar el árbol de Navidad y además compartieron divertidos momentos paseando en trineos y jugando con Papá Noel.

La reina Camila de Gran Bretaña toma de la mano a Samuel mientras se unen a ella los niños en la tradición anual de decorar el árbol de Navidad de Clarence House en Londres. (Aaron Chown / POOL / AFP)
Camila recibió feliz a los niños, como cada año en esta época navideña, en Clarence House en Londres. La cita de los peques con la reina para decorar su hogar ya es una tradición que se repite año tras año.

La reina Camilla y la pequeña Myla decorando el árbol navideño de Clarence House. (Aaron Chown / POOL / AFP)
La esposa del rey Carlos III además entregó obsequios a sus pequeños visitantes y les ofreció una rica merienda navideña.

Camilla paseando feliz en un trineo con Samuel y Myla en los jardines de Clarence House. (Aaron Chown / POOL / AFP)
"¡Navidad en Clarence House! La Reina ha continuado su tradición anual con los niños apoyados por Helen & Douglas House y Roald Dahl Charity dándoles la bienvenida para una fiesta especial de té de Navidad y decoración de árboles en Clarence House”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la familia real británica, donde además se destaca: “La tradición festiva ya está en su año número 20 y reúne a las familias para un día verdaderamente memorable”.

