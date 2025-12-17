Karol G llevó solidaridad y música a La Guajira

Karol G sorprendió con su visita a la comunidad de Manaure, en La Guajira. La cantante colombiana llegó hasta la zona con su Fundación Con Cora y compartió una jornada llena de emociones con los lugareños.

“La Guajira nos abrió su corazón. Junto a nuestra fundadora, Karol G, visitamos a niñas y niños de la Escuela Centro Etnoeducativa Maracari y la Escuela Satélite Kainntamana, donde compartimos su cultura Wayuu, momentos de alegría y reafirmamos la importancia de preservar y honrar sus tradiciones”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Fundación Con Cora.

“Esta visita del Tour Con Cora marca el inicio de nuestra alianza con Tierra Grata para desarrollar una intervención integral que transformará el entorno educativo de estas comunidades. A través de este proyecto, llevaremos acceso a servicios básicos y fortaleceremos la infraestructura escolar con la construcción de nuevos espacios, una cancha multifuncional, un parque infantil y la adecuación de espacios existentes", destaca la publicación junto a las fotos donde se ve a Karol G sonriente y muy feliz cantando y compartiendo con grandes y chicos.