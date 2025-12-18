Gente
18 de diciembre de 2025 - 09:02

Llegó la felicitación navideña de Kate Middleton y William de Inglaterra

Con esta bella postal familiar, Kate Middleton y William de Inglaterra con sus tres hijos enviaron su saludo navideño.
Con esta bella postal familiar, Kate Middleton y William de Inglaterra con sus tres hijos enviaron su saludo navideño.Instagram/The Prince and Princess of Wales

Kate Middleton y William de Inglaterra junto a sus tres hijos ya enviaron su saludo navideño a través de las redes sociales. “Deseando a todos una muy feliz Navidad”, se puede leer al pie de la postal familiar.

Por ABC Color

Como cada año, una de las felicitaciones de Navidad más esperada es la de los príncipes de Gales y sus hijos. Y esta mañana, William de Inglaterra y Kate Middleton compartieron en su cuenta oficial en Instagram una entrañable imagen familiar captada en un campo abierto con un textito que dice: “Deseando a todos una muy feliz Navidad”.

William y Kate Middleton con sus hijos George, Charlotte y Louis en el servicio anual "Together At Christmas" en Westminster Abbey. (Aaron Chown / POOL / AFP)
La postal de la familia real británica fue captada por el fotógrafo Josh Shinner en abril de este año y fue elegida por el príncipe William y Kate Middleton para demostrar unión y amor en estas fiestas de Fin de Año. “Estoy muy orgulloso de haber tomado el retrato navideño para el príncipe y la princesa de Gales”, expresó Josh Shinner en sus historias de Instagram.

En la fotografía de felicitación navideña los príncipes Kate y William junto a sus hijos George, Charlotte y Louis se ven sonrientes y abrazados sentados en el pasto en plena primavera inglesa, en abril pasado.