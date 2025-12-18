Llegó la felicitación navideña de Kate Middleton y William de Inglaterra

Como cada año, una de las felicitaciones de Navidad más esperada es la de los príncipes de Gales y sus hijos. Y esta mañana, William de Inglaterra y Kate Middleton compartieron en su cuenta oficial en Instagram una entrañable imagen familiar captada en un campo abierto con un textito que dice: “Deseando a todos una muy feliz Navidad”.

La postal de la familia real británica fue captada por el fotógrafo Josh Shinner en abril de este año y fue elegida por el príncipe William y Kate Middleton para demostrar unión y amor en estas fiestas de Fin de Año. “Estoy muy orgulloso de haber tomado el retrato navideño para el príncipe y la princesa de Gales”, expresó Josh Shinner en sus historias de Instagram.

En la fotografía de felicitación navideña los príncipes Kate y William junto a sus hijos George, Charlotte y Louis se ven sonrientes y abrazados sentados en el pasto en plena primavera inglesa, en abril pasado.