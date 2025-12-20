Gente
20 de diciembre de 2025 - 08:00

Alberto II y Charlene de Mónaco entregaron regalos navideños a los más pequeños del Principado

La princesa Charlene de Mónaco, junto al príncipe Jacques y la princesa Gabriella, y el príncipe Alberto II de Mónaco, distribuyeron regalos a los niños. (Valery HACHE / AFP)
El príncipe Alberto II y la princesa Charlene de Mónaco, junto a sus hijos Jacques y Gabriella, entregaron obsequios de Navidad a 730 niños de 5 a 12 años. La actividad ya es tradicional y se realiza cada año desde 1949.

Por ABC Color

El príncipe Alberto II y la princesa Charlene de Mónaco, acompañados de sus hijos, el príncipe heredero Jacques y la princesita Gabriella, abrieron las puertas del Palacio Princier para la ya tradicional distribución de obsequios navideños a los más pequeños del Principado.

Charlene y Alberto de Mónaco con los principitos Jacques y Gabriella asistieron a la inauguración de la tradicional ceremonia del árbol de Navidad como parte de la temporada navideña en el Palacio de Mónaco. (Valery HACHE / AFP)
“A pocos días de la Navidad, 730 niños monegascos de 5 a 12 años se reunieron a la tarde en el Tribunal de Honor del Palacio Princier”, se puede leer en la cuenta de Instagram Palais Princier de Monaco.

La princesa Estefanía de Mónaco, la princesa Charlene de Mónaco, la princesa Gabriella de Mónaco y el príncipe Jacques de Mónaco distribuyen regalos de Navidad a los niños. (Valery HACHE / AFP)
“Iniciada por la familia Princière hace varias décadas, esta icónica tradición está profundamente arraigada en el corazón de los monegascos. La primera distribución de regalos en esta forma data de 1949, cuando el príncipe Rainiero III ascendió al trono”, destaca la publicación en redes de la cuenta oficial de los príncipes de Mónaco.

Charlene de Mónaco con sus hijos Jacques y Gabriella llegando a la tradicional reunión navideña para agasajar a los niños monegascos. (Valery HACHE / AFP)
