Alberto II y Charlene de Mónaco entregaron regalos navideños a los más pequeños del Principado

El príncipe Alberto II y la princesa Charlene de Mónaco, acompañados de sus hijos, el príncipe heredero Jacques y la princesita Gabriella, abrieron las puertas del Palacio Princier para la ya tradicional distribución de obsequios navideños a los más pequeños del Principado.

“A pocos días de la Navidad, 730 niños monegascos de 5 a 12 años se reunieron a la tarde en el Tribunal de Honor del Palacio Princier”, se puede leer en la cuenta de Instagram Palais Princier de Monaco.

“Iniciada por la familia Princière hace varias décadas, esta icónica tradición está profundamente arraigada en el corazón de los monegascos. La primera distribución de regalos en esta forma data de 1949, cuando el príncipe Rainiero III ascendió al trono”, destaca la publicación en redes de la cuenta oficial de los príncipes de Mónaco.