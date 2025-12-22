El principito George preparó el almuerzo navideño en el mismo refugio que visitó Lady Di

“Presentando al príncipe George al Passage - ¡y Claudette! Un gran agradecimiento a todos por vuestro increíble trabajo a lo largo del año y por seguir inspirando un compromiso compartido para prevenir y poner fin a las personas sin hogar en el Reino Unido", se puede leer en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales.

Es que el príncipe William llevó a su hijo mayor, George, para ayudarlo a preparar el almuerzo de Navidad en un refugio para personas sin hogar. La organización solidaria se llama The Passage y hace más de tres décadas el futuro rey de Inglaterra había visitado el hogar con su madre, Lady Di, y ahora lo hizo con su primogénito.

“Navidad en The Passage, 32 años de diferencia. Diciembre de 1993: Diana, princesa de Gales, príncipe William y Passage Chefs. Diciembre de 2025: El príncipe William, el príncipe George y la chef Claudette”, se destaca en otro posteo en la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales, junto a una postal donde se ve a Lady Di con el príncipe William hace más de tres décadas.

“Orgulloso de unirme a los voluntarios y al personal en The Passage para preparar el almuerzo de Navidad - ¡este año con otro par de manos amigas!“, expresó el príncipe William en otra publicación en la red social de la camarita.

