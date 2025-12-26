Nadia Ferreira y Marc Anthony celebraron la Navidad a pura familia en Miami, Florida (Estados Unidos). La mamá, la hermana y los sobrinos de la virreina universal 2021 viajaron desde tierra guaraní para pasar la Nochebuena con los Muñiz-Ferreira.

“Feliz Navidad de nuestra familia a la tuya. Con amor, los Muñiz Ferreira”, escribió en idioma inglés Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram junto las fotografías donde se la ve rodeada de sus seres más queridos.

Lea más: Marc Anthony actuó en el Rockefeller Center y Nadia Ferreira estuvo en primera fila

“Que la llegada de la Nochebuena envuelva tu hogar de amor, tu mente de paz, tus manos de bendiciones y tu corazón de gratitud. Feliz Navidad”, expresó Ludy Ferreira en la red social de la camarita, muy feliz de recibir el 25 de diciembre rodeada de sus hijas Nadia y Eli, sus nietos Mauri, Marquito y Maxi, y su yerno Marc Anthony.

Lea más: Nadia Ferreira, diosa guaraní en portada de la revista Elle Eslovenia

En la reunión familiar navideña en Miami no faltó Papá Noel, el tradicional personaje llegó con regalos para alegrar a los más peques, Marquito y Maxi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El “dress code” de la noche de Navidad en la casa de los Muñiz-Ferreira giró en torno al azul marino. Así que, todos los presentes lucieron prendas en esa tonalidad.