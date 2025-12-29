¡Enrique Iglesias y Anna Kournikova comparten la primera imagen de sus cuatro hijos juntos!

“Mis rayos de sol”, así presentó la orgullosa mamá Anna Kournikova (44) a sus cuatro hijos en su cuenta de Instagram, en una publicación conjunta con su esposo Enrique Iglesias (50).
La postal de los cuatro herederos del cantante español Enrique Iglesias y nietos del icónico Julio Iglesias es pura ternura. En la misma se ve a los hermanos mayores, los mellizos Lucy y Nicholas (8), y Mary (4), rodeando felices al recién nacido de los Iglesias-Kournikova.
Hasta el momento no se conoce el nombre ni el sexo del cuarto hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova que llegó al mundo el pasado 17 de diciembre, según anunciaron los orgullosos papás en las redes sociales.