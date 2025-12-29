Gente
29 de diciembre de 2025 - 10:42

¡Enrique Iglesias y Anna Kournikova comparten la primera imagen de sus cuatro hijos juntos!

¡Lo más tierno que verás hoy! La primera postal juntitos de los cuatro hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova.Instagram/Anna Kournikova

El cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova compartieron la primera fotografía de sus cuatro hijos juntos. La imagen llenó de ternura las redes y ya se está convirtiendo en viral.

Por ABC Color

“Mis rayos de sol”, así presentó la orgullosa mamá Anna Kournikova (44) a sus cuatro hijos en su cuenta de Instagram, en una publicación conjunta con su esposo Enrique Iglesias (50).

Con esta dulce imagen, Anna Kournikova y Enrique Iglesias presentaron a su hijo recién nacido hace solo unos días. (Instagram/Enrique Iglesias)

La postal de los cuatro herederos del cantante español Enrique Iglesias y nietos del icónico Julio Iglesias es pura ternura. En la misma se ve a los hermanos mayores, los mellizos Lucy y Nicholas (8), y Mary (4), rodeando felices al recién nacido de los Iglesias-Kournikova.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova con Lucy, Nicholas y Mary, en el jardín de su casa de Miami. Ahora, falta la fotografía de los papis con sus cuatro hijos.

Hasta el momento no se conoce el nombre ni el sexo del cuarto hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova que llegó al mundo el pasado 17 de diciembre, según anunciaron los orgullosos papás en las redes sociales.