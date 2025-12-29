Thalía despide el año con nostalgia reviviendo a sus más icónicos personajes

“Imposible no terminar el año agradeciéndole a todas mis niñas preciosas. Gracias a mis hermosas protagonistas de sueños y alegrías. Ellas nos siguen uniendo generaciones enteras, sin fronteras, sin idiomas, solo guiadas por el amor y los deseos de que los sueños se pueden cumplir”, expresó Thalía en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de María, la del Barrio; María Mercedes, Rosalinda, Marimar y Beatriz, de la novela Quinceañera, creadas utilizando la ayuda de la inteligencia artificial (IA)

“Gracias a ellas que siguen más vigentes que nunca, adaptándose a todos los formatos existentes y por venir. Y a ustedes, mi amada ThalyFamilia por llevarlas en un rinconcito de sus corazones, porque con ellas… también voy yo", destacó nostálgica Thalía al terminar este 2025.

“Seguimos con la nostalgia. ‘Aunque te hayas ido, sigues conmigo, siento el respiro de tu amor. Con un triste suspiro llega en la noche y me platica de las dos. Eterno fue lo que hubo entre tú y yo, que nunca un adiós se contempló’”, escribió Thalía en otra publicación en la red social de la camarita.

”Me enorgullece pensar que viven en un pedacito de mi corazón todas estas niñas hermosas, y estarán conmigo por siempre. Recordar es volver a vivir“, aseguró Thalía en las redes junto a las imágenes creadas a través de la inteligencia artificial (IA).

