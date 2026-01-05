Gente
05 de enero de 2026 - 10:35

El amor en los Critics Choice Awards: De Timothée Chalamet y Kylie Jenner a Adam y Jackie Sandler

Kylie Jenner y Timothée Chalamet, enamorados en los Critic's Choice Awards 2026.
Kylie Jenner y Timothée Chalamet, enamorados en los Critics Choice Awards 2026.Instagram/Critics Choice

Anoche, no faltaron las parejitas enamoradas en la primera premiación del año a lo mejor del cine y la tevé. En los Critics Choice Awards derrocharon amor Thimothée Chalamet y Kylie Jenner, Adam y Jackie Sandler, Adam Brody y Leighton Meester. ¡Pasá y mirá las románticas postales!

Por ABC Color

El amor estuvo en el aire en The Barker Hangar en Santa Mónica, California, en la edición número 31 de la entrega de los Critics Choice Awards.

La parejita hollywoodense del momento, Kylie Jenner y Timothée Chalamet, se mostró más enamorada que nunca. Chalamet al recibir el premio como Mejor Actor le declaró su amor a la modelo de 28 años en pleno escenario.

Adam Sandler y Jackie Sandler besándose en la red carpet de los Critics Choice Awards.(EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Adam Sandler y Jackie Sandler besándose en la red carpet de los Critics Choice Awards.(EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Adam Sandler y Jackie Sandler llevan más de dos décadas de matrimonio y siguen derrochando amor, así lo demostraron una vez más en la red carpet de los Critics Choice Awards.

Adam Brody y Leighton Meester juntitos en la alfombra roja de los Critics Choice Awards en California. (Chris DELMAS / AFP)
Adam Brody y Leighton Meester juntitos en la alfombra roja de los Critics Choice Awards en California. (Chris DELMAS / AFP)

El actor Adam Brody y su esposa Leighton Meester pasaron juntitos por la alfombra roja. Así como también lo hicieron la actriz Kaley Cuoco y su esposo Tom Pelphrey.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La actriz Kaley Cuoco y su esposo, el actor Tom Pelphrey, entre miradas de amor y complicidad en los Critics Choice Awards. (Chris Delmas / AFP)
La actriz Kaley Cuoco y su esposo, el actor Tom Pelphrey, entre miradas de amor y complicidad en los Critics Choice Awards. (Chris Delmas / AFP)

Lea más: De Jacob Elordi a Ariana Grande, las celebridades en la red carpet de los Critics Choice Awards

Pareja feliz. El actor Mark Ruffalo y su esposa Sunrise Coigney a su llegada a los Critics Choice Awards en el Barker Hangar. (Chris Delmas / AFP)
Pareja feliz. El actor Mark Ruffalo y su esposa Sunrise Coigney a su llegada a los Critics Choice Awards en el Barker Hangar. (Chris Delmas / AFP)

Otras parejitas que se mostraron enamoradas y felices en los Critics Choice Awards fueron las conformadas por el actor Mark Ruffalo y Sunrise Coigney, Katherine LaNasa y Grant Show, Sterling K. Brown y Ryan Michelle Bathe.

Katherine LaNasa y Grant Show, muy elegantes y juntitos en los Critics Choice Awards. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
Katherine LaNasa y Grant Show, muy elegantes y juntitos en los Critics Choice Awards. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)

Lea más: De Stephi Ríos e Iván Torres a Úrsula Corberó y Chino Darín: Los famosos que darán la bienvenida a sus bebés este 2026

Lindad parejita. Los actores Sterling K. Brown y Ryan Michelle Bathe en los Critics Choice Awards. (Chris DELMAS / AFP)
Lindad parejita. Los actores Sterling K. Brown y Ryan Michelle Bathe en los Critics Choice Awards. (Chris DELMAS / AFP)
El actor Adam Scott y su esposa, la productora Naomi Scott, llegaron de la manito a los Critics Choice Awards. (Chris DELMAS / AFP)
El actor Adam Scott y su esposa, la productora Naomi Scott, llegaron de la manito a los Critics Choice Awards. (Chris DELMAS / AFP)

Adam Scott y Naomi Scott, Sara Wells y Noah Wyle, Ryan Coogler y Zinzi Evans también de mostraron llenos de amor en la red carpet de los Critics Choice Awards.

Sara Wells y su esposo Noah Wyle sonrientes y felices a su arribo a los Critics Choice Awards. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
Sara Wells y su esposo Noah Wyle sonrientes y felices a su arribo a los Critics Choice Awards. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
Ryan Coogler y Zinzi Evans posando de la mano en los Critics Choice Awards en California. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
Ryan Coogler y Zinzi Evans posando de la mano en los Critics Choice Awards en California. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)