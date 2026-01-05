El amor en los Critics Choice Awards: De Timothée Chalamet y Kylie Jenner a Adam y Jackie Sandler

El amor estuvo en el aire en The Barker Hangar en Santa Mónica, California, en la edición número 31 de la entrega de los Critics Choice Awards.

La parejita hollywoodense del momento, Kylie Jenner y Timothée Chalamet, se mostró más enamorada que nunca. Chalamet al recibir el premio como Mejor Actor le declaró su amor a la modelo de 28 años en pleno escenario.

Adam Sandler y Jackie Sandler llevan más de dos décadas de matrimonio y siguen derrochando amor, así lo demostraron una vez más en la red carpet de los Critics Choice Awards.

El actor Adam Brody y su esposa Leighton Meester pasaron juntitos por la alfombra roja. Así como también lo hicieron la actriz Kaley Cuoco y su esposo Tom Pelphrey.

Otras parejitas que se mostraron enamoradas y felices en los Critics Choice Awards fueron las conformadas por el actor Mark Ruffalo y Sunrise Coigney, Katherine LaNasa y Grant Show, Sterling K. Brown y Ryan Michelle Bathe.

Adam Scott y Naomi Scott, Sara Wells y Noah Wyle, Ryan Coogler y Zinzi Evans también de mostraron llenos de amor en la red carpet de los Critics Choice Awards.