El amor en los Critics Choice Awards: De Timothée Chalamet y Kylie Jenner a Adam y Jackie Sandler
Anoche, no faltaron las parejitas enamoradas en la primera premiación del año a lo mejor del cine y la tevé. En los Critics Choice Awards derrocharon amor Thimothée Chalamet y Kylie Jenner, Adam y Jackie Sandler, Adam Brody y Leighton Meester. ¡Pasá y mirá las románticas postales!
Por ABC Color
El amor estuvo en el aire en The Barker Hangar en Santa Mónica, California, en la edición número 31 de la entrega de los Critics Choice Awards.
La parejita hollywoodense del momento, Kylie Jenner y Timothée Chalamet, se mostró más enamorada que nunca. Chalamet al recibir el premio como Mejor Actor le declaró su amor a la modelo de 28 años en pleno escenario.
Adam Sandler y Jackie Sandler llevan más de dos décadas de matrimonio y siguen derrochando amor, así lo demostraron una vez más en la red carpet de los Critics Choice Awards.
El actor Adam Brody y su esposa Leighton Meester pasaron juntitos por la alfombra roja. Así como también lo hicieron la actriz Kaley Cuoco y su esposo Tom Pelphrey.
Otras parejitas que se mostraron enamoradas y felices en los Critics Choice Awards fueron las conformadas por el actor Mark Ruffalo y Sunrise Coigney, Katherine LaNasa y Grant Show, Sterling K. Brown y Ryan Michelle Bathe.