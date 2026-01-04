De Stephi Ríos e Iván Torres a Úrsula Corberó y Chino Darín: Los famosos que darán la bienvenida a sus bebés este 2026

Este 2026 llega con mucho trabajo para la cigüeña. ¡Sí! Y los hogares de varios famosos están en la lista donde llegarán los bebés para llenar de aún más amor a sus familias.

Stephi Ríos y el futbolista Iván Torres esperan felices a su primer hijo juntos. El bebé en camino se llamará Thiago y llegará en marzo para sumarse a las travesuras de sus hermanos mayores Elías, Emmanuel y Piero.

El futbolista Óscar Romero y su esposa Jani González también están en la dulce espera. El matrimonio anunció en plena Navidad la próxima llegada de su segundo bebé, que convertirá en hermanita mayor a Aitana Nicolle (1).

Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, y Hernán Bogarín aguardan ansiosos un nuevo bebé. Pronto Mauricio Jesús (1) tendrá una nueva compañerita de juegos.

El futbolista albirrojo Enso González y su novia Liz Quintana en noviembre pasado anunciaron felices que serán papás primerizos, y en diciembre ya revelaron que una niña llegará a su hogar este 2026.

Nicole Sautu y Víctor Gavilán se juraron amor eterno a finales de agosto pasado rodeados de sus hijos Victoria Fernanda, Valentino y Valery. Y hace solo semanas, anunciaron emocionados que un nuevo integrante llegará a la familia este 2026.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron felices en setiembre pasado un video donde anunciaban que aguardan su primer hijo. La mediática parejita argentina, que se casó en julio de 2024, pronto tendrá a su primogénito en brazos.

Úrsula Corberó y Chino Darín revelaron a inicios de setiembre de 2025 que estaban en la dulce espera de su primer bebé. La actriz española y el actor argentino serán padres en los próximos meses tras una década de puro amor.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez aguardan a su primer hijo juntos. El bebé del piloto español de Fórmula 1 y la periodista deportiva llegará en los próximos meses para convertir en hermanos mayores a los tres hijos de Melissa.

Abdul Mateen y Anisha, príncipes de Brunéi, también serán padres primerizos este 2026. Así lo anunciaron en octubre pasado. La parejita real cumplirá dos años de casada en los próximos días y recibirá su mejor regalo en pocos meses más.

Sienna Miller y Oli Green recibirán este año que comienza a su segundo hijo en común. ¡Sí! Un nuevo bebé se sumará a la familia de la actriz y el actor estadounidenses. Sienna ya es madre de Marlowe (12), fruto de su pasada relación con Tom Sturridge, y otra niña de casi dos años, también hija de Oli Green.