El futbolista Julián Álvarez dio la bienvenida a su primer hijo

Julián Álvarez y Emilia Ferrero recibieron este nuevo año de la mejor manera. ¡Sí! La mediática parejita argentina dio la bienvenida a su primer hijo el viernes 2 de enero de 2026. El esperado bebé llamado Amadeo llegó al mundo sanito y fortachón para la alegría de sus papis.

“Ya falta poco para el debut de Amadeo en este gran equipo. Te esperamos con mucho amor”, había expresado el futbolista Julián Álvarez hace unos días en sus redes. Y ahora, ya tiene a su primogénito en brazos.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero presentaron a Amadeo en una publicación conjunta en Instagram. La tierna postal del recién nacido vestido de blanco y con los deditos tomados por sus orgullosos papis enterneció las redes sociales.