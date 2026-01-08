Gente
08 de enero de 2026 - 10:25

Así fue el último adiós a Brigitte Bardot

Una fotografía impresa de Brigitte Bardot, exactriz francesa, se ve en su tumba después de su funeral en Saint-Tropez, Francia, el 7 de enero de 2026. (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)
La legendaria actriz Brigitte Bardot fue despedida por familiares, amigos y seguidores en Saint-Tropez. La actriz fue sepultada ayer 7 de enero en el sur de Francia en un cementerio a orillas del Mediterráneo.

Por ABC Color

Brigitte Bardot falleció a los 91 años el 28 de diciembre de 2025 en La Madrague, su hogar, y desde ayer sus restos descansan en el cementerio de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, donde vivió más de cinco décadas.

El ataúd de mimbre de la icónica Brigitte Bardot antes de su funeral en Saint-Tropez, Francia. (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)
Familiares y amigos despidieron a Brigitte Bardot en una emotiva ceremonia religiosa privada celebrada en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción en Saint-Tropez, donde Mirella Matieu cantó el “Panis Angelicus” y luego el tenor francés Vincent Niclo interpretó el “Ave María”. Al salir del templo, el féretro fue despedido con el tema “Djobi Djoba” de los Gipsy Kings.

El coche fúnebre que transporta el ataúd pasa junto a los fanáticos y los dolientes hacia el cementerio marino, luego de la ceremonia fúnebre de la fallecida actriz francesa Brigitte Bardot en la iglesia de Notre-Dame de l'Assomption, en Saint-Tropez, sureste de Francia. (Miguel MEDINA / AFP)
El cantante de Gipsy Kings, Chico Bouchikhi, actúa con su banda mientras sigue el coche fúnebre que transporta el ataúd hacia el cementerio marino, después de la ceremonia fúnebre de la fallecida actriz francesa Brigitte Bardot en la iglesia de Notre-Dame de l'Assomption. (Thibaud MORITZ / AFP)
Sus seguidores se encontraban en las calles y con aplausos despidieron a Bardot mientras su féretro era llevado rumbo al cementerio local. Además, sus fans siguieron el funeral desde la plaza y el puerto, lugares donde se instalaron pantallas gigantes.

El hijo de Brigitte Bardot, Nicolas-Jacques Charrier (izq.), seguido por la ministra francesa de igualdad, Aurore Berge (atrás en el centro), el esposo de Brigitte Bardot, Bernard D'Ormale (2.º por la der.) y Ghyslaine Calmels-Block (der.), camina en el cortejo fúnebre que transporta el ataúd de su madre hacia el cementerio marino. (Thibaud MORITZ / AFP)
La tumba de Bardot en el cementerio marino, con una vista del mar Mediterráneo de fondo en Saint-Tropez, sureste de Francia. (Valery HACHE / AFP)
Brigitte Bardot ya descansa en el cementerio de Saint-Tropez, frente al Mediterráneo, donde también reposan los restos de sus padres y su primer marido, Roger Vadim.

