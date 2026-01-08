Así fue el último adiós a Brigitte Bardot

Brigitte Bardot falleció a los 91 años el 28 de diciembre de 2025 en La Madrague, su hogar, y desde ayer sus restos descansan en el cementerio de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, donde vivió más de cinco décadas.

Familiares y amigos despidieron a Brigitte Bardot en una emotiva ceremonia religiosa privada celebrada en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción en Saint-Tropez, donde Mirella Matieu cantó el “Panis Angelicus” y luego el tenor francés Vincent Niclo interpretó el “Ave María”. Al salir del templo, el féretro fue despedido con el tema “Djobi Djoba” de los Gipsy Kings.

Sus seguidores se encontraban en las calles y con aplausos despidieron a Bardot mientras su féretro era llevado rumbo al cementerio local. Además, sus fans siguieron el funeral desde la plaza y el puerto, lugares donde se instalaron pantallas gigantes.

Brigitte Bardot ya descansa en el cementerio de Saint-Tropez, frente al Mediterráneo, donde también reposan los restos de sus padres y su primer marido, Roger Vadim.

