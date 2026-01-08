Asunción: Sole Núñez empieza campaña en compañía de Estigarribia

El 2 de marzo próximo, mediante una encuesta, se definirá la candidatura única de la alianza para la intendencia. Para la postulación compite con Soledad Núñez la diputada Johanna Ortega (País Solidario).

El acto de lanzamiento de campaña de Núñez se llevó a cabo en el barrio Republicano y asistieron, entre otros, el candidato a presidir el Directorio del PLRA, el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros.

Lea más: Las 20 medidas para iniciar la reconstrucción de Asunción, según Soledad Núñez

Soledad Núñez dijo que se da inicio al trabajo a nivel de las bases para el proceso de cambio y transformación de Asunción. Indicó que se escucha a la ciudadanía de la mano de la dirigencia militante.

Lea más: Nakayama oficializa apoyo a Soledad

“Vamos a salir a tocar a las puertas de todos los asuncenos para que esa indignación y esa frustración que hoy nos genera la capital se transforme en esperanza y en trabajo. Para que Asunción pueda ser una ciudad que funcione”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Estigarribia afirmó que la Municipalidad de Asunción “es un nido de planilleros”.