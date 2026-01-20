León XIV recibió a Alberto de Mónaco en el Vaticano

"El Príncipe Soberano fue recibido en audiencia por Su Santidad el Papa León XIV en la biblioteca privada del Palacio Apostólico", se puede leer en la cuenta de Instagram Palais Princier de Monaco.

“Durante esta entrevista, el Pontífice y Su Alteza el Príncipe recorrieron noticias internacionales antes de hablar sobre el respeto a la vida, la familia y la dignidad humana, así como sobre cuestiones relacionadas con la paz y la protección del medio ambiente, presenciando una convergencia de opiniones entre la Santa Sede y el Principado de Mónaco sobre estos temas”, continúa el texto en las redes del Palais Princier de Monaco.

"En esta ocasión, el Príncipe Alberto II invitó oficialmente al Santo Padre a visitar el Principado de Mónaco", destaca el posteo de la cuenta de Instagram del Palacio del Príncipe de Mónaco.

León XIV y Alberto II intercambiaron obsequios

Al final de la audiencia, Alberto II y el papa León XIV intercambiaron obsequios. El príncipe obsequió al Santo Padre una edición de las Confesiones de San Agustín que perteneció a Alfred de Vigny y escrita por él. “A cambio, el Santo Padre dio al Príncipe un bajo relieve inspirado por el ícono atribuido a San Lucas, representando a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, relata la publicación en redes.

