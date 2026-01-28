Kate Middleton hizo una caminata enfocada en la salud mental

La princesa de Gales, Kate Middleton, hizo una caminata guiada en Peak District con miembros de la organización benéfica Mind Over Mountains, en el norte de Inglaterra.

“Caminar para el bienestar. Únete a Mind Over Mountains en una caminata guiada por el Peak District y descubre cómo la combinación de naturaleza, movimiento consciente y apoyo profesional en salud mental puede restaurar y mantener el bienestar”, se puede leer en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales, donde también se destaca: “Es inspirador presenciar cómo estos programas ayudan a las personas a reconectar consigo mismas, desarrollar resiliencia y encontrar la calma en un entorno de apoyo”.

Por otro lado, en la cuenta de Instagram de Mind Over Mountains se publicó: “Hoy salimos a las colinas con la princesa de Gales para disfrutar de un día verdaderamente especial - caminando por la naturaleza, disfrutando de los impresionantes paisajes, con el apoyo de nuestros guías de paseo Mind Over Mountains y profesionales calificados de bienestar”.

“Caminar junto a la princesa de Gales ha sido un privilegio absoluto, y estamos increíblemente agradecidos por su apoyo para crear conciencia del poder curativo de la naturaleza, y la importancia de espacios seguros y de apoyo para la salud mental para todos”, señala la publicación de Mind Over Mountains.

