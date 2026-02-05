Neymar cumple 34 y “ya tiene canas en la barba”, según su novia Bruna Biancardi

Neymar da Silva Santos Junior nació el 5 de febrero en Mogi das Cruces, Estado de Sao Paulo, y hoy llega a sus 34 años de vida ya con cuatro hijos: Davi Lucca, Mavie, Helena y Mel.

“Lindo, ya son 5 cumpleaños a tu lado... Y tanto ha cambiado desde entonces. Éramos jóvenes, jaja, y ahora mi marido ya tiene canas en la barba (yo sigo siendo joven, claro)”, escribió en las redes sociales la modelo Bruna Biancardi, actual pareja de Neymar y madre de sus hijas Mavie y Mel, para saludar al futbolista brasileño el día de su cumpleaños número 34.

“¡Feliz cumpleaños, mi amor! Que este sea tu año, lleno de salud, logros y bendiciones. Seguiremos a tu lado en las buenas y en las malas, ¡como siempre!“, continuó expresando Bruna Biancardi para luego destacar: “Que haya más aniversarios, más historias y más canas... preferiblemente solo en tu barba".

“Que sigamos juntos, creciendo, aprendiendo y eligiéndonos cada día. Te amo muchísimo”, finaliza el mensaje de Bruna Biancardi. Y, por supuesto, uno de los primeros en reaccionar a la publicación en Instagram fue el cumpleañero Neymar, quien respondió: “Te amo. Gracias por todo”.

