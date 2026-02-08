Gente
08 de febrero de 2026 - 10:50

Maxi Biancucchi celebró los 16 años de su hija Valentina

La bella Valentina celebró sus 16 años rodeada del amor de sus padres Maximiliano Biancucchi y Jazmín Luraghi, y sus hermanos Vittoria y Gianluca.
El integrante del Cardinal Deportivo Maximiliano Biancucchi celebró la vida de su primera hija, Valentina. La jovencita cumplió 16 años, rodeada del amor de su familia. ¡Pasá y mirá las postales!

Por ABC Color

Valentina Biancucchi Luraghi completó 16 vueltas al sol y sus padres Maximiliano Biancucchi y Jazmín Luraghi la llenaron de mimos, regalos y mucho amor en ese día tan especial.

La cumpleañera Valentina con su orgulloso papá Maximiliano Biancucchi. (Instagram/Maximiliano Biancucchi)
“Cumple de Valentina”, escribió Maxi Biancucchi, integrante del Cardinal Deportivo, en su cuenta de Instagram. La publicación estuvo acompañada de una serie de postales familiares y fue compartida por mamá Jazmín Luraghi, quien comentó orgullosa: “Nuestra hermosa princesa milagro del Señor”.

¡Hermosa familia! Maxi Biancucchi con su esposa e hijos celebrando los 16 de Valentina. (Instagram/Maximiliano Biancucchi)
La celebración de los 16 años de Valentina fue a pura familia. La jovencita estuvo rodeada de mucho amor en su “día dichoso”.

Sus padres Maxi Biancucchi y Jazmín Luraghi, y sus hermanos Vittoria y Gianluca hicieron que su cumple fuera más que especial.

