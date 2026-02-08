Maxi Biancucchi celebró los 16 años de su hija Valentina

Valentina Biancucchi Luraghi completó 16 vueltas al sol y sus padres Maximiliano Biancucchi y Jazmín Luraghi la llenaron de mimos, regalos y mucho amor en ese día tan especial.

“Cumple de Valentina”, escribió Maxi Biancucchi, integrante del Cardinal Deportivo, en su cuenta de Instagram. La publicación estuvo acompañada de una serie de postales familiares y fue compartida por mamá Jazmín Luraghi, quien comentó orgullosa: “Nuestra hermosa princesa milagro del Señor”.

La celebración de los 16 años de Valentina fue a pura familia. La jovencita estuvo rodeada de mucho amor en su “día dichoso”.

Sus padres Maxi Biancucchi y Jazmín Luraghi, y sus hermanos Vittoria y Gianluca hicieron que su cumple fuera más que especial.

