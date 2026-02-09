Gente
09 de febrero de 2026 - 09:28

De Bon Jovi a Roger Federer: Las celebridades en el Super Bowl

Jon Bon Jovi llegando sonriente al Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. (Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)
Jon Bon Jovi llegando sonriente al Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. (Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)222136+0000 KEVIN C. COX

Varias celebridades se dieron cita en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, para ver la final de la NFL entre New England Patriots y Seattle Seahawks. Bon Jovi, Tom Brady y Roger Federer estuvieron entre los presentes en el Super Bowl 2026. ¡Adelante!

Por ABC Color

Como cada año, la gran final del campeonato de la National Fooball League (NFL) convocó a las celebridades de diferentes ámbitos.

El Super Bowl LX fue una verdadera pasarela donde desfiló una constelación de estrellas para ver el encuentro entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

Jay-Z y su hija Blue Ivy Carter antes del inicio del Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium. (Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)
Jay-Z y su hija Blue Ivy Carter antes del inicio del Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium. (Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

Lea más: Los Seahawks se vengan de los Patriots en la Super Bowl de Bad Bunny

Chris Pratt no se perdió el Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium. (Chris Graythen/Getty Images/AFP)
Chris Pratt no se perdió el Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium. (Chris Graythen/Getty Images/AFP)

El icónico cantante Jon Bon Jovi, el rapero Jay-Z y su hija Blue Ivy Carter, así como el actor Chris Pratt estuvieron presentes en la gradas del Levi’s Stadium para ver la esperada final New England Patriots y Seattle Seahawks.

El exjugador de la NFL Tom Brady durante las actividades previas al partido del Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium. (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)
El exjugador de la NFL Tom Brady durante las actividades previas al partido del Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium. (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)

Lea más: Vídeo: Bad Bunny sacude el Super Bowl LX y menciona Paraguay

Roger Federer observa desde el campo antes del Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. (Ronald Martinez/Getty Images/AFP)
Roger Federer observa desde el campo antes del Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. (Ronald Martinez/Getty Images/AFP)

El exjugador de fútbol americano Tom Brady, el extenista suizo Roger Federer y el rapero Travis Scott tampoco faltaron a la cita deportiva en la gran final del campeonato de la NFL en el Levi’s Stadiym de Santa Clara, California.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Travis Scott también asistió al Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium. (Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)
Travis Scott también asistió al Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium. (Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)