De Bon Jovi a Roger Federer: Las celebridades en el Super Bowl
Varias celebridades se dieron cita en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, para ver la final de la NFL entre New England Patriots y Seattle Seahawks. Bon Jovi, Tom Brady y Roger Federer estuvieron entre los presentes en el Super Bowl 2026. ¡Adelante!
Por ABC Color
Como cada año, la gran final del campeonato de la National Fooball League (NFL) convocó a las celebridades de diferentes ámbitos.
El Super Bowl LX fue una verdadera pasarela donde desfiló una constelación de estrellas para ver el encuentro entre New England Patriots y Seattle Seahawks.
El icónico cantante Jon Bon Jovi, el rapero Jay-Z y su hija Blue Ivy Carter, así como el actor Chris Pratt estuvieron presentes en la gradas del Levi’s Stadium para ver la esperada final New England Patriots y Seattle Seahawks.
El exjugador de fútbol americano Tom Brady, el extenista suizo Roger Federer y el rapero Travis Scott tampoco faltaron a la cita deportiva en la gran final del campeonato de la NFL en el Levi’s Stadiym de Santa Clara, California.