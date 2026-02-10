Carmencita, la hija de la diputada Johanna Ortega, ya es cristiana

El 7 de febrero de 2025, a las 17:24, llegó al mundo Carmen Liliana, hija de la diputada Johanna Ortega y Diego Céspedes Escobar. El tiempo vuela y la pequeñita ya cumplió un año el pasado sábado, día en que también fue bautizada.

Lea más: Nació Carmen, la bebé de la diputada Johanna Ortega

La tierna Carmencita recibió las aguas bautismales ante el altar del Santuario Nacional Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la ciudad de Asunción.

“El bautismo es el don de una vida nueva, es llegar a ser, en Jesús, hijos de Dios amados para siempre.” -Papa Francisco. 07.02.2026 - Bautismo de Carmen", escribió la diputada Johanna Ortega en su cuenta de Instagram junto a las imágenes captadas por FotoPalo.

Lea más: Video: el tierno momento de la diputada Johanna Ortega con su hija en el Congreso

Johanna Ortega y Diego Céspedes Escobar unieron sus vidas ante la ley de Dios el 13 de mayo de 2023. La pareja dio el “sí, quiero” hace casi tres años en el Santuario Nacional Perpetuo Socorro. Y, el pasado sábado, Carmencita se convirtió en cristiana en el mismo templo católico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy