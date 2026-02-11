Matías Galarza está de cumple. ¿Qué mensajes le dedicaron su novia y su mamá?

Matías Galarza Fonda llegó al mundo el 11 de febrero de 2002 en Asunción. Así que, hoy el jugador de la Albirroja cumple 24 años de vida.

El futbolista que milita en el River Plate de Argentina en las primeras de este miércoles ya recibió los cariñosos mensajes de las mujeres de su vida.

¡Sí! Su novia Jessica Marecos y su madre Romina Fonda utilizaron la red social Instagram para felicitar al cumpleañero Matías Galarza.

“Mi compañero de vida. Feliz cumple amor. Te amo infinito”, escribió la enamorada Jessica Marecos junto a una postal donde se la ve recibiendo un tierno beso de Mati Galarza.

Por su parte, su madre Romina Fonda también compartió una fotografía con el jugador albirrojo Matías Galarza y expresó al pie de la misma: “Feliz cumpleaños. Que se cumplan todos tus sueños. Te amo”.