Matías Galarza mostró cómo fueron sus vacaciones

Matías Galarza Fonda se encuentra de pretemporada con el River Plate de Argentina en Punta del Este, Uruguay. Y desde ahí se tomó un tiempito para compartir con sus más de 400 mil seguidores en Instagram algunas postales de sus últimas vacaciones en la Costa Atlántica argentina en diciembre pasado.

Lea más: El “Muñeco” Gallardo ensaya una nueva función para Matías Galarza

Lea más: Matías Galarza y el Mundial 2026: “Estamos preparados para salir campeones”

En las imágenes publicadas por el futbolista de la Albirroja Matías Galarza se lo ve con su madre Romina Fonda, su novia Jessica Marecos y algunos amigos en un balneario exclusivo de Chapadmalal, a unos 20 kilómetros de Mar del Plata, donde estuvo descansando en las últimas semanas del 2025.