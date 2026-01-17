Gente
17 de enero de 2026 - 08:00

Matías Galarza mostró cómo fueron sus vacaciones

El futbolista Matías Galarza y su novia Jessica Marecos en la Costa Atlántica argentina.Instagram/Matías Galarza

El futbolista albirrojo Matías Galarza compartió algunas postales de sus vacaciones de verano. Sus días a puro relax y familia fueron en diciembre pasado a orillas del mar, pero recién ahora compartió las fotos en sus redes sociales.

Por ABC Color

Matías Galarza Fonda se encuentra de pretemporada con el River Plate de Argentina en Punta del Este, Uruguay. Y desde ahí se tomó un tiempito para compartir con sus más de 400 mil seguidores en Instagram algunas postales de sus últimas vacaciones en la Costa Atlántica argentina en diciembre pasado.

Matías Galarza en sus días de relax. Ahora se encuentra entrenando con River Plate en Punta del Este. (Instagram/Matías Galarza)

Matías Galarza junto a su madre Romina Fonda. (Instagram/Matías Galarza)

En las imágenes publicadas por el futbolista de la Albirroja Matías Galarza se lo ve con su madre Romina Fonda, su novia Jessica Marecos y algunos amigos en un balneario exclusivo de Chapadmalal, a unos 20 kilómetros de Mar del Plata, donde estuvo descansando en las últimas semanas del 2025.

Matías Galarza y sus amigos rumbo al mar para practicar surf. (Instagram/Matías Galarza)