¡Te contamos cómo se llama el hijo de Chino Darín!

La actriz española Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín están muy felices tras recibir a su primer hijo. El orgulloso papá ya volvió a Argentina por motivos laborales y en el aeropuerto, antes de partir de España, reveló el nombre de su primogénito.

Emocionado y feliz, Chino Darín anunció que el fruto de su amor con Úrsula Corberó se llama Dante y además contó cómo fueron los dos primeros días tras el nacimiento del niño.

Lea más: ¡Ya nació el hijo de Úrsula Coberó y Chino Darín!

“No vengo durmiendo nada en estos días, vienen siendo unos días muy intensos. Me escapé de Buenos Aires, de un rodaje, para tratar de pegarle a la fecha de parto, y la verdad que salió todo fantástico”, expresó el hijo de Ricardo Darín.

Lea más: Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer hijo

“Estamos todos muy contentos, la familia, los amigos. Entiendo que todo el mundo está muy pendiente de esto y la verdad que se los agradezco, a ustedes (los medios) y los que están del otro lado”, destacó con su característica amabilidad Chino Darín.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre el parto, el actor argentino Chino Darín aseguró: “Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, muy transformadora, así vital. Increíble, me siento muy afortunado de haber podido llegar. Agradezco a Úrsula y a Dante”.