Las parejas famosas que celebrarán su primer Día de los Enamorados

Varios famosos celebrarán su primer Día de los Enamorados con sus nuevas parejas. Los tortolitos se están preparando para vivir una romántica jornada sabatina celebrando el amor.

Así, la cantante Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau pasarán su primer San Valentín juntitos. Luego de meses de rumores, en octubre pasado la parejita hizo su primera aparición pública.

La icónica actriz Jennifer Aniston y el hipnoterapeuta Jim Curtis también celebrarán su primer Día de los Enamorados. Desde julio de 2025 corrían dimes y diretes sobre el romance de Aniston y Curtis, pero recién en noviembre se mostraron acarameladitos en una red carpet.

La actriz británica Elizabeth Hurley y el músico Billy Ray Cyrus, padre de Miley Cyrus, comenzaron a presumir su amor en las redes sociales en abril de 2025. Y, ahora, ya están en remojo para salir a festejar por primera vez juntos el 14 de febrero.

La famosa actriz Jessica Alba y el actor Danny Ramírez también vivirán su primer San Valentín juntos. Alba anunció el término de su matrimonio con Cash Warren a inicios de 2025 y en noviembre pasado, tras varios meses de especulaciones, se mostró en una alfombra roja con Ramírez confirmando así su nuevo romance.