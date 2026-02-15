Mateo Caligaris, un paraguayo en el mundo de la moda de lujo

El paraguayo Mateo Caligaris trabajó en el mundo de la moda con grandes referentes del sector y en una amena charla con ABC Digital nos contó un poco más sobre su rol profesional a nivel internacional y su apuesta a nuestro país.

Lo primero que le preguntamos fue cómo llegó hasta las grandes casas de alta moda desde Paraguay y Mateo Caligaris nos explicó: “No fue algo que ocurrió de un día para otro. Fue una combinación de preparación, curiosidad, y decisión. Desde muy joven entendí que quería desarrollarme en la industria de la moda, y para ello tenía que salir y formarme desde cero donde las cosas sucedían; en mi caso, inicialmente en Milán. Paso a paso, iniciando como vendedor en una tienda de moda de lujo, fui aprendiendo el sistema y buscando oportunidades”.

¿A qué te dedicabas específicamente como ejecutivo de moda en el exterior?, fue nuestro siguiente requerimiento. “Trabajaba en la dimensión estratégica del negocio dentro de casas de moda internacionales. Mi función era acompañar la evolución de la marca desde el lado comercial para Europa, y en los últimos años a nivel global”, señaló Mateo Caligaris, el paraguayo que trabajó para las icónicas marcas Bottega Veneta, Tom Ford, Jean Paul Gaultier y Burberry.

Y, sobre cómo es el ambiente en el ámbito de la moda más top, Mateo Caligaris destacó: “Es un mundo apasionante pero también muy intenso. Todo se mueve con rapidez, al menos 4 lanzamientos de colecciones por año adaptando a cambios de mercado, tendencias, calendarios. Mucha creatividad y estructura”.

En sus dos décadas de trabajo en casas de lujo, nuestro compatriota Mateo Caligaris se codeó con grandes exponentes del ámbito de la moda a nivel mundial. “Tuve el honor de trabajar bajo las direcciones creativas de Tom Ford, Matthew Blazy (que ahora es el director creativo de Chanel), Daniel Lee, y Jean Paul Gaultier”, reveló orgulloso a ABC Digital.

Mateo Caligaris: “Estoy empezando una etapa de colaboraciones estratégicas dentro del ecosistema de la moda en Paraguay”

Una consulta que no podía faltar en esta entrevista con Mateo Caligaris: ¿Qué te decían cuando contabas que sos de Paraguay? El ejecutivo de moda respondió sonriente: “Muchas veces me decían que era el primer paraguayo que conocían. Y para mí siempre eso fue interesante. Creaba un cierto tipo de curiosidad, y personalmente, implicaba representar a un país que no suele estar asociado en la industria de la moda y el lujo”

Mateo Caligaris estuvo en el sector moda a nivel internacional cerca de 20 años desempeñándose en estructuras corporativas en Milán, Londres y París. Pero ahora, vuelve a nuestro país para incursionar en la moda local.

Así que, también quisimos saber qué trae a tierra guaraní después de tantos años de experiencia en el exterior. El profesional de la moda nos dijo: “Pienso que después de tantos años afuera puedo aportar visión. Contribuir a la evolución desde la experiencia, sumando sensibilidad creativa y criterio de negocio para que la moda nacional y el retail nacional puedan proyectarse con mayor solidez”.

Y antes de despedirse de ABC Digital, Mateo Caligaris nos adelantó qué se viene en su vida a nivel profesional: “Estoy empezando una etapa de colaboraciones estratégicas dentro del ecosistema de la moda en Paraguay. Es una etapa que estoy construyendo con entusiasmo y respeto por el mercado local a largo plazo. Estoy contento y motivado”.