De Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas a George y Amal Clooney: Las parejas más icónicas de Hollywood

Entre cámaras, filmaciones, flashes y alfombras rojas, varias celebridades hollywoodenses también viven un gran amor, como es el caso de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, la famosa pareja que recientemente cumplió 25 años de matrimonio.

También la actriz española Elsa Pataky y el actor australiano Chris Hemsworth viven un gran amor desde el 2010 y frutos de su unión son padres de tres hijos: India, Tristan y Sasha.

La estadounidense Blake Lively y Ryan Reynolds son otros actores que derrochan amor en Hollywood. La pareja, considerada una de las más estables del mundo del cine, se conoció en el set de grabación de Linterna Verde. De eso ya pasaron más de 10 años y fruto de su amor son padres de James, Inés, Betty y Olin.

Los actores Calista Folckhart y Harrison Ford están casados desde el 2010. Y, aunque entre ambos existe una diferencia de edad de más de dos décadas, nos demuestran que para el amor eso es solo cuestión de números.

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick son otros tortolitos que siempre van de la mano en las alfombras rojas y también en el día a día. La actriz que da vida a Carrie Bradshaw está casada con Broderick hace casi tres décadas y juntos son padres de James, Tabhita y Marion.

El actor George Clooney y la abogada libanesa Amal Alamuddin son otros famosos que viven un amor de ensueño. La parejita se casó en 2014 y años después llegaron los mellizos Ella y Alexander para llenarlos de aún más amor.

Los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem conforman otra de las parejas más queridas de Hollywood. Casados desde el 2010, luego de dos años de noviazgo, Penélope y Javier coronaron su amor con la llegada de sus hijos Leo y Luna, sus mayores tesoros.