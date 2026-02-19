Gente
19 de febrero de 2026 - 15:08

¿Qué dijo el rey Carlos III tras la detención de su hermano Andrés?

El rey Carlos III emitió un comunicado tras la detención del expríncipe Andrés. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
El rey Carlos III de Inglaterra emitió un comunicado tras la detención de su hermano, el expríncipe Andrés. Pasá y leé qué dijo el monarca británico.

Por ABC Color

Carlos III, a través de un comunicado compartido en la cuenta oficial de Instagram de la familia real británica, se refirió al arresto del expríncipe Andrés el día de hoy por el posible delito de mala conducta en un cargo público.

El rey Carlos utilizó sus redes sociales para compartir el texto que comienza diciendo así: “He recibido con la más profunda preocupación la noticia sobre Andrés Mountabatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en el cargo público”.

Fotografía de archivo tomada el 6 de mayo de 2023 que muestra al entonces duque de York, el príncipe Andrés, durante la ceremonia de coronación de su hermano el rey Carlos III en Londres. Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido este jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres. (EFE/Andy Rain)
“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investigará su caso ante las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales”, se puede leer en el comunicado emitido por el rey Carlos III de Inglaterra.

“He recibido con la más profunda preocupación la noticia sobre Andrés Mountabatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en el cargo público”, expresó el rey Carlos III en un comunicado. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
Carlos III: “La ley debe seguir su curso”

“Permítanme ser claro: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que comentara más sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”, termina el comunicado que lleva la firma Charles R.

