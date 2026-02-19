¿Qué dijo el rey Carlos III tras la detención de su hermano Andrés?

Carlos III, a través de un comunicado compartido en la cuenta oficial de Instagram de la familia real británica, se refirió al arresto del expríncipe Andrés el día de hoy por el posible delito de mala conducta en un cargo público.

El rey Carlos utilizó sus redes sociales para compartir el texto que comienza diciendo así: “He recibido con la más profunda preocupación la noticia sobre Andrés Mountabatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en el cargo público”.

“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investigará su caso ante las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales”, se puede leer en el comunicado emitido por el rey Carlos III de Inglaterra.

Carlos III: “La ley debe seguir su curso”

“Permítanme ser claro: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que comentara más sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”, termina el comunicado que lleva la firma Charles R.

