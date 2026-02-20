El rey Carlos III estuvo presente en el London Fashion Week

El rey Carlos III estuvo presente en primerísima fila en el primer día del London Fashion Week. Asistió al desfile de la diseñadora Tolu Coker y se sentó junto a la diseñadora británica Stella McCartney y la directora ejecutiva del British Fashion Council, Laura Weir.

Lea más: ¿Qué dijo el rey Carlos III tras la detención de su hermano Andrés?

“El Rey inauguró oficialmente el London Fashion Week 2026. Durante su visita, Su Majestad recorrió exposiciones, como las de Brand63Africa y Stella McCartney, seleccionadas para destacar la artesanía, la innovación y la sostenibilidad en la moda británica”, se puede leer en a cuenta de Instagram de la familia real británica, donde además se destaca: “El Rey también asistió en primera fila al desfile inaugural de la diseñadora británica-nigeriana Tolu Coker”.

Lea más: Escándalo en el Reino Unido: Detienen al expríncipe Andrés el día de su 66º cumpleaños

La reina Camila se reunió con Anna Wintour

En el marco de la Semana de la Moda de Londres, la reina Camila recibió a la icónica editora de moda Anna Wintour en su residencia en el St Jame’s Palace.

“El primer día del London Fashion Week, Anna Wintour se reunió con la reina Camila en Clarence House para hablar sobre la moda británica y el trabajo de The Queens Reading Room, una organización benéfica dedicada a promover y celebrar los beneficios de la lectura”, se puede leer en la cuenta de Insagram The Royal Family.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy