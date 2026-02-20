Gente
20 de febrero de 2026 - 11:39

El rey Carlos III estuvo presente en el London Fashion Week

El rey Carlos III de Gran Bretaña junto a la directora ejecutiva del British Fashion Council, Laura Weir, y la diseñadora británica Stella McCartney durante el desfile de Tolu Coker Invierno 2026 durante la Semana de la Moda de Londres. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
Carlos III de Inglaterra estuvo sentado en primerísima fila en el London Fashion Week. En plena crisis familiar tras la detención de su hermano, el expríncipe Andrés, el soberano británico disfrutó de un desfile en el arranque oficial de la semana de la moda londinense.

Por ABC Color

El rey Carlos III estuvo presente en primerísima fila en el primer día del London Fashion Week. Asistió al desfile de la diseñadora Tolu Coker y se sentó junto a la diseñadora británica Stella McCartney y la directora ejecutiva del British Fashion Council, Laura Weir.

El rey Carlos III de Gran Bretaña asisitó al desfile de la diseñadora Tolu Coker en el marco de la Semana de la Moda de Londres. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
“El Rey inauguró oficialmente el London Fashion Week 2026. Durante su visita, Su Majestad recorrió exposiciones, como las de Brand63Africa y Stella McCartney, seleccionadas para destacar la artesanía, la innovación y la sostenibilidad en la moda británica”, se puede leer en a cuenta de Instagram de la familia real británica, donde además se destaca: “El Rey también asistió en primera fila al desfile inaugural de la diseñadora británica-nigeriana Tolu Coker”.

La reina Camila se reunió con Anna Wintour

La reina Camila posando con la exeditora en jefe de Vogue Anna Wintour durante una audiencia en el Palacio de St James en Londres. (Chris Jackson / POOL / AFP)
En el marco de la Semana de la Moda de Londres, la reina Camila recibió a la icónica editora de moda Anna Wintour en su residencia en el St Jame’s Palace.

“El primer día del London Fashion Week, Anna Wintour se reunió con la reina Camila en Clarence House para hablar sobre la moda británica y el trabajo de The Queens Reading Room, una organización benéfica dedicada a promover y celebrar los beneficios de la lectura”, se puede leer en la cuenta de Insagram The Royal Family.

