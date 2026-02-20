¿Hay romance entre Pedro Pascal y Rafael Olarra?

Hay fuertes rumores de romance entre Pedro Pascal y Rafael Olarra. Ambos fueron vistos paseando por Nueva York y luego fueron captados en un cine de Manhattan viendo la recién estrenada película Cumbres Borrascosas.

“Pedro Pascal y Rafael Olarra fueron fotografiados en la ciudad de Nueva York durante el fin de semana... y tenemos fotos de ellos tomados del brazo mientras se dirigían a tomar un almuerzo dominical”, se puede leer en la cuenta de Instagram TMZ TV.

Y a partir de esas imágenes publicadas por TMZ se enciederon los rumores de romance y comenzaron los dimes y diretes acerca de un supuesto amorío entre el actor chileno Pedro Pascal y el director creativo argentino Rafael Olarra, quien dicen habría sido pareja del actor Luke Evans entre 2020 y 2021.

Hasta el momento, ni Pascal ni Olarra se refirieron sobre el supuesto vínculo amoroso que los uniría.

