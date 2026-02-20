Gente
20 de febrero de 2026 - 16:47

¿Hay romance entre Pedro Pascal y Rafael Olarra?

El apuesto actor chileno Pedro Pascal. (VALERIE MACON / AFP)
El actor chileno Pedro Pascal está en el foco mediático más que nunca. Es que según rumores que corren como reguero de pólvora estaría saliendo con el director creativo argentino Rafael Olarra. Pasá que te contamos más detalles...

Por ABC Color

Hay fuertes rumores de romance entre Pedro Pascal y Rafael Olarra. Ambos fueron vistos paseando por Nueva York y luego fueron captados en un cine de Manhattan viendo la recién estrenada película Cumbres Borrascosas.

“Pedro Pascal y Rafael Olarra fueron fotografiados en la ciudad de Nueva York durante el fin de semana... y tenemos fotos de ellos tomados del brazo mientras se dirigían a tomar un almuerzo dominical”, se puede leer en la cuenta de Instagram TMZ TV.

Según rumores, el actor Pedro Pascal estaría saliendo con Rafael Olarra. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
Según rumores, el actor Pedro Pascal estaría saliendo con Rafael Olarra. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

Y a partir de esas imágenes publicadas por TMZ se enciederon los rumores de romance y comenzaron los dimes y diretes acerca de un supuesto amorío entre el actor chileno Pedro Pascal y el director creativo argentino Rafael Olarra, quien dicen habría sido pareja del actor Luke Evans entre 2020 y 2021.

Hasta el momento, ni Pascal ni Olarra se refirieron sobre el supuesto vínculo amoroso que los uniría.

