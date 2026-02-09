Los famosos en “La casita” de Bad Bunny: De Karol G a Pedro Pascal

El espectáculo de medio tiempo de la gran final del campeonato de la NFL estuvo repleto de artistas con raíces latinas, pues Bad Bunny invitó a varias estrellas para que lo acompañen en su histórico show en el Super Bowl LX.

“La casita” de Bud Bunny recibió la visita de estrellas como la cantante colombiana Karol G y el actor chileno Pedro Pascal, quienes bailaron y corearon las canciones del “Conejo Malo”.

La actriz Jessica Alba, la rapera Cardi B y la cantante Young Miko también estuvieron en “La casita” de Bad Bunny, que recreó un típico hogar de Puerto Rico en pleno escenario del Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.