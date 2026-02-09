Gente
09 de febrero de 2026 - 10:33

Los famosos en “La casita” de Bad Bunny: De Karol G a Pedro Pascal

Pedro Pascal, Karol G y Cardi B se presentaron en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium. (Chris Graythen/Getty Images/AFP)
Pedro Pascal, Karol G y Cardi B se presentaron en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium. (Chris Graythen/Getty Images/AFP) 013330+0000 CHRIS GRAYTHEN

“La casita” de Bad Bunny, en el marco del escenario ubicado en el Levi’s Stadium, recibió a varios artistas famosos anoche. Karol G, Pedro Pascal, Cardi B y Jessica Alba fueron algunos de los presentes en el show de medio tiempo que brindó Benito Antonio Martínez Ocasio (31) en Santa Clara, California.

Por ABC Color

El espectáculo de medio tiempo de la gran final del campeonato de la NFL estuvo repleto de artistas con raíces latinas, pues Bad Bunny invitó a varias estrellas para que lo acompañen en su histórico show en el Super Bowl LX.

Pedro Pascal a su llegada al Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium. Luego, el actor chileno estuvo en "La casita" de Bad Bunny. (Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP)
Pedro Pascal a su llegada al Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium. Luego, el actor chileno estuvo en "La casita" de Bad Bunny. (Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP)

Lea más: Video: Bad Bunny sacude el Super Bowl LX y menciona a Paraguay

“La casita” de Bud Bunny recibió la visita de estrellas como la cantante colombiana Karol G y el actor chileno Pedro Pascal, quienes bailaron y corearon las canciones del “Conejo Malo”.

Pedro Pascal, Karol G, Cardi B y Jessica Alba en "La casita" de Bad Bunny en el Levi's Stadium. (Chris Graythen/Getty Images/AFP)
Pedro Pascal, Karol G, Cardi B y Jessica Alba en "La casita" de Bad Bunny en el Levi's Stadium. (Chris Graythen/Getty Images/AFP)

Lea más: De Bon Jovi a Roger Federer: Las celebridades en el Super Bowl

Young Miko y Pedro Pascal en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. (Chris Graythen/Getty Images/AFP)
Young Miko y Pedro Pascal en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. (Chris Graythen/Getty Images/AFP)

La actriz Jessica Alba, la rapera Cardi B y la cantante Young Miko también estuvieron en “La casita” de Bad Bunny, que recreó un típico hogar de Puerto Rico en pleno escenario del Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.