Los famosos en “La casita” de Bad Bunny: De Karol G a Pedro Pascal
“La casita” de Bad Bunny, en el marco del escenario ubicado en el Levi’s Stadium, recibió a varios artistas famosos anoche. Karol G, Pedro Pascal, Cardi B y Jessica Alba fueron algunos de los presentes en el show de medio tiempo que brindó Benito Antonio Martínez Ocasio (31) en Santa Clara, California.
Por ABC Color
El espectáculo de medio tiempo de la gran final del campeonato de la NFL estuvo repleto de artistas con raíces latinas, pues Bad Bunny invitó a varias estrellas para que lo acompañen en su histórico show en el Super Bowl LX.
La actriz Jessica Alba, la rapera Cardi B y la cantante Young Miko también estuvieron en “La casita” de Bad Bunny, que recreó un típico hogar de Puerto Rico en pleno escenario del Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.