Armando Rubin a su hermano Arturo tras el saludo a Mirtha Legrand: “¡Zapatero a tus zapatos!"

El lunes 23 de febrero Arturo Rubin se comunicó con Mirtha Legrand en su programa radial. “Las felicitaciones para una estrella del cine y la televisión, Mirtha Legrand”, se puede leer en la cuenta de Instagram de Arturo Rubin junto a un video de menos de 2 minutos de duración.

“Señora Mirtha, felicidades. Buenas tardes”, expresó Arturo Rubin en comunicación telefónica con La Chiqui. “¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Paraguay! ¡Qué linda sorpresa“, dijo Mirtha Legrand al otro lado del teléfono desde Buenos Aires al tiempo de remarcar: ”Estoy muy feliz, un día maravilloso. Recién me despierto, dormí un ratito y ahora ya está llegando la gente. Un día espléndido, creo que voy a pasar una noche inolvidable“.

“Y de Paraguay, cuando estuvo acá y su hermana Silvia radicada en Paraguay, señora Mirtha”, le dijo Arturo Rubin y la emblemática conductora Mirtha Legrand respondió: “Sí, sí, sí, mucho tiempo. Yo fui a visitarla varias veces y cada vez que fui a Paraguay me recibieron maravillosamente bien. Así que, tengo nada más que buenos recuerdos”.

Armando refiriéndose a Arturo: “Cometió un error”

Sin embargo, según Armando Rubin, “El comandante” Arturo Máximo cometió un error y se lo hizo saber en su cuenta de la red social X.

“Mensaje para mi hermano Arturo que cometió un error al saludar a Mirtha Legrand por su cumple, refiriéndose a su hermana Silvia Legrand (fallecida), a quien recordó contando que vivía en nuestro país. No lo hizo, sí su hija Mónica”, escribió Armando Rubin para finalmente rematar con la frase: “¡Zapatero a tus zapatos!“.