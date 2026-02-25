Melania Trump donó el vestido que usó en la segunda investidura de Donald Trump

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, donó el elegante traje que llevaba la firma del diseñador Hervé Pierre. Se trata del vestido que lució en la gala de la segunda investidura de Donald Trump.

“Melania Trump ingresó su vestido inaugural de 2025 en la Colección de Primeras Damas del Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian, una distinción poco común que solo ha sido otorgada por unas pocas Primeras Damas en la historia”, se puede leer en la cuenta de Instagram Office of the First Lady.

Lea más: ¡Así fue el primer baile de Melania y Donald Trump en su segunda etapa como pareja presidencial!

“Esta obra maestra en blanco y negro muestra el espíritu puro de originalidad, ingeniería superior y creatividad ilimitada de Estados Unidos”, destacó por su parte la primera dama estadounidense Melania Trump en sus redes sociales.

Lea más: Melania Trump, diosa a los 55 con un vestido plateado que lució para dar la bienvenida al 2026

Además, en otro posteo en Instagram, Melania Trump también se refirió a la joya que lleva el vestido en el cuello: “Harry Winston, uno de los joyeros más importantes de Estados Unidos, diseñó el broche de diamantes en 1955. La histórica pieza del Sr. Winston, que acaparó titulares, me fue prestada específicamente para la investidura. El minimalista collar negro enmarcaba el radiante conjunto floral de diamantes, creando armonía con mi look”.