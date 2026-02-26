Gaby Mallorquín celebró su cumple rodeada del amor de su familia

Gaby Mallorquín, conductora de Cardinal Romance, estuvo de cumpleaños hace unos días. La ex Miss Verano llegó a los 47 años de vida y los celebró con la alegría que la caracteriza.

“¡Mi Cumpleaños Feliz! Gracias Papá Dios por todo y por tanto. Tesalonicenses.5:18″, escribió Gabriela Mallorquín en su cuenta de Instagram junto a unas imágenes que la tienen como protagonista.

Lea más: Gaby Mallorquín y los sábados de “Conexión Romance” por la 98.5 FM

“¡Quiero compartir con ustedes este carrete de fotitos con sobredosis de amor! ¡Aquí con mis amados hijos y mis padres!“, destacó la conductora del programa sabatino ”Conexión Romance" al mostrar las postales de su festejo a pura familia.

Además, Gaby Mallorquín contó feliz que su torta tenía la imagen de su rostro en la cabina de la 98.5 FM, desde donde cada sábado de 9:00 a 12:00 lleva adelante el programa “Conexión Romance”.