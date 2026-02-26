Gente
26 de febrero de 2026 - 15:14

Gaby Mallorquín celebró su cumple rodeada del amor de su familia

Gaby Mallorquín recibió feliz sus 47 años. Acá la vemos posando para la fotógrafa Angélica Escobar.
Gaby Mallorquín recibió feliz sus 47 años. Acá la vemos posando para la fotógrafa Angélica Escobar.Instagram/Gaby Mallorquín

Gabriela Mallorquín estuvo de fiesta. ¿El motivo? La conductora de “Conexión Romance”, de la 98.5 FM, llegó a los 47 años de vida y la celebración fue a pura familia. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color

Gaby Mallorquín, conductora de Cardinal Romance, estuvo de cumpleaños hace unos días. La ex Miss Verano llegó a los 47 años de vida y los celebró con la alegría que la caracteriza.

La cumpleañera Gaby Mallorquín con sus amados hijos. (Instagram/Gaby Mallorquín)
La cumpleañera Gaby Mallorquín con sus amados hijos. (Instagram/Gaby Mallorquín)

“¡Mi Cumpleaños Feliz! Gracias Papá Dios por todo y por tanto. Tesalonicenses.5:18″, escribió Gabriela Mallorquín en su cuenta de Instagram junto a unas imágenes que la tienen como protagonista.

Lea más: Gaby Mallorquín y los sábados de “Conexión Romance” por la 98.5 FM

La conductora Gaby Mallorquín rodeada de sus seres más queridos, el día de su cumpleaños. (Instagram/Gaby Mallorquín)
La conductora Gaby Mallorquín rodeada de sus seres más queridos, el día de su cumpleaños. (Instagram/Gaby Mallorquín)

“¡Quiero compartir con ustedes este carrete de fotitos con sobredosis de amor! ¡Aquí con mis amados hijos y mis padres!“, destacó la conductora del programa sabatino ”Conexión Romance" al mostrar las postales de su festejo a pura familia.

La torta de cumple de Gaby Mallorquín tenía su imagen en la cabina de Cardinal Romance. (Instagram/Gaby Mallorquín)
La torta de cumple de Gaby Mallorquín tenía su imagen en la cabina de Cardinal Romance. (Instagram/Gaby Mallorquín)

Además, Gaby Mallorquín contó feliz que su torta tenía la imagen de su rostro en la cabina de la 98.5 FM, desde donde cada sábado de 9:00 a 12:00 lleva adelante el programa “Conexión Romance”.