26 de febrero de 2026 - 15:52

La nieta de Celeste Amarilla cumplió su primer añito

La senadora Celeste Amarilla con la cumpleañera Evangelina y su mami Juliana Boccia.
La senadora Celeste Amarilla es una abuela feliz y ayer celebró emocionada el primer añito de su nieta Evangelina Fretes Boccia. “¡Esta hermosa personita que nos cambió absolutamente la vida!”, expresó la política liberal.

Por ABC Color

Hace un año la senadora Celeste Amarilla se estrenaba como abuela con el nacimiento de Evangelina. La bebé que llegó al mundo con 3.700 gramos el 25 de febrero de 2025 en un sanatorio capitalino, ayer ya cumplió 12 meses de vida.

¡Abuela babosa! Celeste Amarilla con su nieta Evangelina en brazos. (Instagram/Celeste Amarilla)
Evangelina Fretes Boccia, hija de Juliana Boccia Amarilla y José Fretes Bieber es la luz de los ojos de su orgullosa abuela Celeste Amarilla, quien escribió unas tiernas líneas en las redes para felicitar a su nieta el día de su primer cumpleaños.

La política Celeste Amarilla con su hija Juliana Boccia y su nieta Evangelina Fretes Boccia. (Instagram/Celeste Amarilla)
“¡Hoy cumplió 1 añito esta hermosa personita que nos cambió absolutamente la vida! Mi Evangelina hermosa", expresó emocionada la babosa abuela Celeste Amarilla junto a unas imágenes donde se la ve con la tierna cumpleañera y su mami Juliana Boccia Amarilla.