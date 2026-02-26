La nieta de Celeste Amarilla cumplió su primer añito

Hace un año la senadora Celeste Amarilla se estrenaba como abuela con el nacimiento de Evangelina. La bebé que llegó al mundo con 3.700 gramos el 25 de febrero de 2025 en un sanatorio capitalino, ayer ya cumplió 12 meses de vida.

Evangelina Fretes Boccia, hija de Juliana Boccia Amarilla y José Fretes Bieber es la luz de los ojos de su orgullosa abuela Celeste Amarilla, quien escribió unas tiernas líneas en las redes para felicitar a su nieta el día de su primer cumpleaños.

“¡Hoy cumplió 1 añito esta hermosa personita que nos cambió absolutamente la vida! Mi Evangelina hermosa", expresó emocionada la babosa abuela Celeste Amarilla junto a unas imágenes donde se la ve con la tierna cumpleañera y su mami Juliana Boccia Amarilla.